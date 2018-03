Zidane: "Vamos a sufrir, hay que estar preparado"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que deben estar preparados para los "imprevistos" que puedan surgir este martes en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes (20.45 horas), y se ha mostrado convencido de que van a "sufrir", por lo que deberán hacer "un gran partido" durante "los 90 minutos o más".

"Mañana, después del partido, para uno de los dos (equipos) va a ser difícil, pero esto es el fútbolâ€?. Nosotros miramos lo nuestro. Lo que quiero ver es un buen partido de fútbol, desde el sufrimiento, porque vamos a tener que sufrir. Sufrir y jugar al fútbol", declaró en la rueda de prensa previa.

El técnico francés, que afirmó que todos están "preparados y concentrados" y que "todos" pueden jugar, advirtió sobre el peligro de confiarse en caso de que consigan adelantarse en el marcador. "No puedes controlar lo que va a pasar. Si empiezas con el marcador a favor no significa nada. Hay que estar preparados para los imprevistos. Tendremos que hacer durante los 90 minutos o más un gran partido", subrayó. "Tenemos que jugar al fútbol", reiteró.

Aún así, restó dramatismo a la eliminatoria, a la que llegan con el 3-1 de ventaja de la ida en el Santiago Bernabéu. "No es una final, es un partido de vuelta de octavos. Sabemos la importancia, sabemos que será complicadísimo, e intentaremos hacerlo lo mejor posible", manifestó. "El PSG seguramente hará todo lo posible para complicarnos la vida", añadió.

Sobre el ambiente que se encontrarán, el marsellés explicó que no será nada nuevo para ellos. "Estamos acostumbrados a todo eso. Tenemos que pensar en el partido; somos once contra once, con un árbitro que va a hacer su trabajo. Tenemos que pensar en nuestro partido, porque el ambiente va a ser caliente", expuso.

El preparador madridista tampoco dio pistas sobre su once inicial ante el conjunto galo. "No es el más difícil (para elegir alineación), porque llevo dos años aquí y con este grupo. Con esta plantilla es muy difícil, porque estos jugadores siempre quieren jugar. Es mi trabajo elegir", señaló.

Por otra parte, Zidane explicó que la ausencia de Neymar, que estará al menos tres meses de baja tras someterse a una operación en el pie, "no cambia nada, pero cambia todo". "Es un jugador excepcional. Seguramente habrá otro jugador extramotivado y no cambiará mucho, al menos a nivel de motivación. Tendremos un rival muy competitivo", indicó.

Además, tuvo palabras de elogio para el exmadridista Ángel Di María. "Conocemos muy bien a Ángel Di María, es un jugador espectacular, que puede jugar en cualquier posición. Se mueve muy bien, tiene muy buen disparo y es rápido", dijo sobre el internacional argentino.

Por último, habló de la historia de los clubes de su país en la Champions League. "Ganar la 'Champions' es más difícil para clubes franceses, la última es del 93, pero porque los grandes se especializan en estas citas. Pero esto no significa nada. Un buen año puede que un club francés gane la 'Champions'", concluyó.