Todos los detalles del contrato entre Neymar y Nike

El portal 'UOL Esporte' ha revelado los detalles del contrato entre Neymar y la firma deportiva Nike. Y, es que la categoría del equipo, las metas individuales y la participación en la selección son factores decisivos del acuerdo firmado en 2011.

El contrato clasifica en cuatro categorías a los clubs (A, B, C, D), por lo que la suma económica que percibe Neymar depende de dónde juegue. Esta clasificación se renueva periódicamente, pero en el año 2011 se estableció que Barcelona, Real Madrid, Juventus, Milan, Inter, Bayern, Arsenal, Chelsea y Manchester United eran los clubs de la categoría más elevada (A). Una categoría por debajo (B) se encuentran equipos que han alcanzado tres veces en los últimos cinco años en los cuartos de la Champions. El resto de equipos de Primera División están la tercera posición (C) de esa clasificación que completan los de Segunda (D).

El futbolista recibiría un millón de dólares en un equipo de la primera categoría, mientras si es de la categoría B reduciría sus ingresos hasta medio millón de dólares. En un equipo de la categoría C ingresaría un cuarto de millón de dólares, y en uno del D no percibiría nada. Aunque, el documento de UOL Esporte no especifica la categoría en la que se encuentra el PSG, actual equipo del brasileño.

El futbolista brasileño cobraría hasta un millón de dólares por ganar el Balón de Oro. Una cifra superior que si su selección lograse vencer el Mundial, 50.000 dólares. Además, si consiguiese ser el mejor jugador del campeonato o el máximo goleador se embolsaría 200.000 euros.

Las participaciones con Brasil también influyen en su contrato. Y es que únicamente cobra todo lo que tiene firmado con la marca si juega el 70% de los partidos con 'La Canarinha', mientras si juega entre el 30% y el 70% sus ingresos se reducen a la mitad. No cobrará nada si participa en menos del 30%.