Dani Hernández: "Que nadie dude, vamos a salir a ganar cada partido"

Tocada. Muy tocada, aunque no hundida. Así se encuentra la plantilla del Zamora CF tras la derrota del domingo ante la Arandina (0-1) con la que se evaporó cualquier atisbo de ilusión de alcanzar un play-off que ahora tienen a 14 puntos. Dani Hernández sufrió desde la grada, con el público, y después con sus compañeros, el mazazo que supuso perder un encuentro importante, aunque días después tiene claro que lo que toca es levantarse y seguir luchando. "Evidentemente, tal y como está ahora mismo la situación, no vamos a pensar en el play-off, no podemos hacerlo. Tenemos que pensar únicamente en ganar y, por supuesto, en mejorar la imagen. Hacerlo mejor", explicó el rojiblanco que es consciente que ahora más que nunca hay que seguir el famoso lema acuñado en los últimos tiempos por Simeone e ir "partido a partido". El delantero zamorano es consciente de la desilusión que puede tener la afición por la situación en la que se encuentran e insistió en que ahora el trabajo y la pelea tienen que ir por los seguidores y por un escudo que "hay que respetar por encima de todo". "Que nadie dude ni piense que vamos a salir a pasearnos, vamos a ir a por todas y a ganar cada partido. Luego veremos dónde acabamos", insistió el rojiblanco. Respecto a los problemas que les han podido traer hasta esta situación cuando aún restan dos meses y medio de competición, sí se unió a las palabras del entrenador que dijo que en ocasiones el fútbol había sido injusto con ellos, pero sobre todo cree que ha habido un problema de falta de regularidad y es que "nunca hemos enlazado cuatro victorias y así es complicado".

Dani Hernández también habló de otro de los problemas que persigue al equipo en los últimos tiempos como son las dificultades a la hora de ver portería y eso que él es el pichichi del Zamora CF con 8 tantos. "Son rachas y dinámicas. Hay veces que parece que entran solas y otras más claras que no".

Así, admitiendo los problemas que han tenido y dejando claro que lo suyo no es dejarse llevar, el zamorano espera que la situación, aunque no consigan llegar al cuarto puesto, mejore, sobre todo las sensaciones, y el primer paso tratarán de darlo este domingo ante el Burgos Promesas, una vez que ha finalizado un mes de febrero para olvidar.

Para ese encuentro, además, el entrenador, Carlos Tornadijo, podrá volver a contar con Dani Hernández, tras cumplir su partido de sanción, aunque no estarán todos ya que Zazas y Saúl continúan recuperándose.