MMT Seguros cae con dignidad ante el Ademar (30-26)

El MMT Seguros cayó derrotado dignamente en el partido que le enfrentó este miércoles al potente Ademar León que trasladó su partido ya que jugará en el fin de semana competición europea. El equipo zamorano plantó cara a su potente rival durante casi toda la primera parte en la que un gol de Raúl Maide acercó a los zamoranos a un 12-9. Carlos Calle contribuyó decisivamente a mantener vivo al MMT Seguros con sus paradas, pero el lógico desgaste de los pistachos hizo que el Ademar cobrase sus primeras ventajas significativas poco antes del descanso al que se llegó con 17-9.

Tras la reanudación del partido, Ademar no dudó en imponer la calidad que atesora en su plantilla y con un parcial de 6-0 alcanzó una ventaja de diez goles (22-12) que parecía sentenciar el encuentro.

Pero el MMT no arrojó la toalla y buscó sus opciones que llegaron cuando se situaba con 28-25 a falta de cuatro minutos. Todavía se acercó a 29-26 el BM Zamora con un gol de Iñaki pero ya no podría volver a anotar y Ademar ratificaba su triunfo con el 30-26 final.