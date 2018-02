Quesos El Pastor da la cara ante el líder de la Liga

El Quesos El Pastor cumplió con nota su comparecencia en la mítica cancha de Wurzburg donde se encontró con un Perfumerías Avenida que no le hizo la menor concesión pese a que esta semana tendrá que viajar a Rusia para jugar la Eurocup, y si las salmantinas siempre tuvieron controlado el desarrollo del encuentro, también las zamoranas ofrecieron a los numerosos aficionados que acudieron a Salamanca a verlas, momentos de muy buen baloncesto, con una Marina Lizarazu que estuvo a la altura de lo que el rival exigía.

Nunca es sencillo jugar en la cancha salmantina que suele presentar unas magníficas entradas de aficionados como ocurrió ayer, aunque la renacida afición naranja logró en muchos momentos contrarrestar la enorme presión que ejerce la marea azulona del Avenida. El Zamarat llegaba a Salamanca con la moral muy alta después de encadenar tres victorias en cuatro partidos, algo que no había logrado, ni de lejos, en el resto de la temporada.

Las posibilidades del Quesos El Pastor eran mínimas, pero en ningún momento dio la impresión de que el equipo zamorano se presentase ayer en Wurburg para cubrir el expediente. Una cancha como ésta no deja indiferente a ninguna jugadora y las zamoranas no iban a ser menos. Pero claro, la plantilla que dirigen Miguel Angel Ortega y Pepe Vázquez, está muy por encima de cualquier otro equipo español y al final, el Zamarat se mantiene sin conseguir ganar a su eterno rival en Liga en las siete temporada que ambos coinciden en la máxima categoría.

Lejos de afrontar el partido como un mero trámite para el líder destacado de la Liga, Perfumerías Avenida no escatimó esfuerzos desde el primer momento cuando Adaora Elonu se encargó de dejar claro quién era el favorito ayer en Wurzburg. Pero sus dos canastas fueron respondidas rápidamente con siete puntos casi consecutivos de Marina Lizarazu que sorprendieron a la siempre incondicional afición salmantina que veía cómo su equipo cedía un 4-9 cuando tan sólo se habían cumplido los primeros cuatro minutos.

Miguel Angel Ortega pidió un obligado tiempo muerto y Perfumerías Avenida comenzó a funcionar como una máquina bien engrasada con un parcial de 12-0 que ni siquiera un tiempo muerto de Eloy Doce pudo frenar. Silvia Domínguez dirigía a las salmantinas con su habitual maestría y el primer cuarto se saldaba sin sobresaltos con 20-11. El equipo charro imponía su juego interior con claridad y Gisela Vega hacía lo que podía ante un juego interior de primer nivel mundial como es el de Avenida con las Erika Souza, Angel Robinson, Laura Nichols y Laura Gil.

Quesos El Pastor siguió a lo suyo, ahora liderado por Gisela Vega, y las zamoranas no tenían demasiados problemas para mantener esa digna desventaja de 10 puntos que se convertirían en 14 al descanso tras un par de canastas fáciles que no quisieron entrar.

No bajó la guardia tras el descanso el Quesos El Pastor pese a que Avenida seguía manteniendo un altísimo ritmo de juego con sus abundantes rotaciones.

Cuando las salmantinas alcanzaban los 14 puntos de ventaja, Eloy Doce decidió pedir su tiempo muerto, y si Givens acertaba con su triple, replicaban Anja y Vukoje para mantener vivo al Zamarat.

Pero el enorme desgaste físico y la lesión en un dedo de la mano derecha de Maimouna Diarra contribuyeron al despegue definitivo del Perfumerías Avenida, esta vez con una D´Andra Moss en plan exhibición para alcanzar los veinte puntos de distancia, una barrera sicológica que el Quesos El Pastor intentó que no se hiciera mayor hasta el final al que se llegaba con 79-56 y un buen sabor de boca para las zamoranas que no contaron con la norteamericana Nicole Michael que continúa lesionada en un hombro.

El equipo naranja saldaba de esta forma su compromiso con el líder, previo a la visita a Mann Filter del próximo domingo, otro encuentro en el que sus posibilidades de sumar son muy escasas. El equipo charro dio ayer buena cuenta del Sant Adriá (52-61) que parece haber acusado la derrota del miércoles en Zamora y se desinfla en la clasificación.

En cuanto a la parte baja de la tabla, Movistar Estudiantes sigue sin conocer la victoria tras encajar ayer un 71-61 en su visita al Cáceres en un partido muy equilibrado en el que las madrileñas tuvieron sus opciones hasta el último cuarto en el que Cáceres consiguió distanciarse en el marcador con un parcial de 24-12.

El directo rival del Quesos El Pastor, como era previsible, tampoco pudo con un Uni Girona que terminó el primer cuarto perdiendo por diez puntos, pero dominó claramente el resto del encuentro para finalizar con 58-71 que mantiene al equipo de Logroño a dos victorias más el basketaverage respecto al Zamarat.

Por su parte, el Bembibre vuelve a distanciarse a cuatro victorias del Zamarat gracias a la victoria a domicilio conseguida ayer en La Seu donde impidió que el Cadi diese un importante paso hacia los play off por el título (62-66). El equipo berciano realizó un enorme esfuerzo en el último cuarto para conseguir esta victoria que le asegura la permanencia y no le descarta todavía de la fase final de la Liga por el título que se le complica a Gernika al no haber sido capaz de ganar a Araski que también consigue la victoria de la tranquilidad.

Universitario Ferrol se mantiene sólido en el cuarto puesto tras ganar en San Sebastián (64-79).