El portero del Duisburgo, protagonista del gol más surrealista

El portero titular del Duisburgo, Mark Flekken, no olvidará jamás el partido que este sábado disputó con su equipo contra el FC Ingolstad, se la Bundesliga 2, el equivalente a la segunda división alemana. El guardameta fue protagonista de una situación surrealista tras un increíble despiste que le costó un gol a su equipo.





Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN — FourFourTwo ?? (@FourFourTwo) 24 de febrero de 2018

Todo ocurrió en el minuto 18, tras un. El esférico cayó cerca del área del Duisburgo, donde un defensa cabeceó hacia su guardameta. Sorprendentemente, no obstante, el portero no solo no estaba atento a la jugada, sino que se encontraba dentro de la portería recogiendo su botellín de agua.De esta forma, el delantero del Ingolstad Stefan Kutschke no tuvo ningún problema para rematar cómodamente a portería yEl increíble despiste del guardameta holandés de 24 años tiene su explicación. Pocos segundos antes de la jugada, el árbitro había anulado un gol del Duisburgo. No obstante, Flekken no se percató de la decisión arbitral, por lo que se confió pensando que el Ignolstad debía sacar de campo y. El Ignolstad, no obstante, sacó rápido y sorprendió totalmente al portero del Duisburgo.En cualquier caso, aunque Flekken recordará siempre su error, esteya que finalmente su equipo se impuso por 2 a 1. Pocos minutos antes de la sorprendente jugada, el guardameta también había sido protagonista del partido al parar un penalti.