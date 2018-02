Marc Abalós: "Ganar sería una alegría para todos y daría tranquilidad"

Marc Abalós destacó ayer en rueda de prensa que, sin duda, los dos puntos que habrá en juego este sábado a partir de las 19.30 horas en el Ángel Nieto son "muy importantes" para el MMT Seguros. Una realidad que se hace evidente nada más mirar la clasificación, ya que los zamoranos recibirán mañana a un Ángel Ximénez Puente Genil que ocupa el puesto superior al de los pistacho en la tabla de la Liga Asobal. Un puesto que intentarán arrebatar a los andaluces venciendo en casa, un objetivo que, de alcanzarse, sería "una alegría para todos" y aportaría "tranquilidad".

"Afrontamos el partido como todos los demás. Tenemos muchas ganas, más aún por el hecho de jugar en casa", destacó, ayer en la sala de prensa del Ángel Nieto el fuerte pivote del MMT Seguros, afirmando: "Pese a ser otro partido más, sabemos que es importante ya que es un rival muy fuerte que está a un solo punto de distancia y, si ganamos, los pasaríamos". Una hipotética victoria que el catalán aseguró podría ser "una alegría para todos" y que además "aportaría más tranquilidad de cara a próximas jornadas".

Abalós señaló que la derrota en Huesca no ha pasado factura al MMT Seguros. "Trabajamos siempre con la misma intensidad y las mismas ganas, en las derrotas y en las victorias. Esta semana se ha trabajado bien, Edu nos lo pone fácil, y el equipo se ha entregado al máximo porque sabe que este es uno de los encuentros más importantes del año", comentó, antes de pasar a relatar las virtudes del adversario que tendrá enfrente mañana. "Todos pensamos que Puente Genil es un equipazo pero, por suerte, los resultados no les han acompañado hasta ahora", indicó, asegurando que por ello los pistacho deberán "estar al 200 por cien" si quieren superarle pues cuentan con "mucho lanzamiento exterior, es un conjunto fuerte en defensa y juega muy bien con el pivote".

En cuanto la las malas sensaciones que dejó el choque la primera vuelta ante Puente Genil en el MMT Seguros, el pivote indicó que pese a la derrota en tierras andaluzas "el equipo compitió hasta el descanso" y solo "al final se escaparon" en el marcador los cordobeses. Además, de cara al sábado, señaló que "ahora es diferente, les conocemos y vamos con la lección aprendida".