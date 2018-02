Un triple amarra al Quesos El Pastor a la salvación

El Quesos El Pastor firmó ayer una de las victorias más meritorias de su historia en la Liga Femenina, una victoria que prácticamente supone su permanencia un año más en la máxima categoría y que se produjo de la forma más emocionante, con un triple en los instantes finales a cargo de la jugadora que menos protagonismo había tenido durante la temporada, Anja Majstorovic, que demostró así que tiene un sitio en este equipo que por fin comienza a responder a las espectativas que estaban puestas en él.

Era fundamental sumar este triunfo porque el calendario de complica bastante en los próximos partidos y porque Campus Promete tenía la opción de ganar ayer a Estudiantes. Pero existía la incógnita del estado físico de la última en llegar Nicole Michael, dañada en un hombro en el partido del domingo en La Seu. La norteamericana respondió y pudo jugar para realizar una gran aportación al equipo y demostrar que puede ser tan eficaz como su compatriota Alisia Jenkins que le dejó el sitió en el equipo naranja.

Pero no era sencillo el objetivo de sumar la quinta victoria -la permanencia puede estar en siete- ya que Sant Adriá es el equipo revelación de la liga y el octavo puesto en el que llegaba a Zamora ayer no era una mera casualidad. Fabián Téllez dirige un equipo que si en un principio parecía formado por jugadoras de la productiva cantera del club barcelonés, a medida que avanzó la temporada se ha reforzado oportunamente desde el puesto de base con nuestra ex Andrea Riley que cuajó ayer su mejor partido en el Angel Nieto, incluídos los que disputó con el Zamarat hace dos años; hasta el de "center" con una imperial Resingerova que fue una tortura para el Quesos El Pastor pasando por la internacional belén Arrojo o la francesa Mariam Coulibaly.

Fue un partido muy emocionante con dos partes bien diferenciadas, una primera en la que el Sant Adriá demostró por qué es el equipo revelación de la temporada, mostrándose muy fuerte en defensa y con una enorme efectividad en ataque, frente a un Zamarat que capeaba como podía el temporal no sin un enorme esfuerzo.

El primer cuarto comenzó en una tónica de gran igualdad con alternativas en el marcador y Nicole Michael dándose a conocer a su afición ante la que actuaba por primera vez pero con las primeras rotaciones, el Zamarat aflojó un tanto y su rival, apoyado en Andrea Riley comenzó a cobrar ventajas preocupantes como el 17-24 del primer parcial.

En esta tónica continuó el partido y el Sant Adriá alcanzó su máxima ventaja en el 17-29 en el minuto 12. Pero con el regreso de Marina Lizarazu a la cancha, el Quesos El Pastor volvió a ser competitivo y el partido volvió a equilibrarse con un Sant Adriá efecutando una defensa durísima y un equipo naranja que tan sólo podía acercarse a cinco puntos antes del descanso.

Tras la reanudación del partido, el equipo de Eloy Alonso comenzó a defender mucho mejor y las canastas que no entraban en los primeros 20 minutos, empezaban ahora a subir al marcador. Incluso jugadoras que habitualmente aportan poco como es el caso de Maiomouna Diarra o Anja Majstorovic se reivindicaron con casta y oficio para que Sant Adriá no sentenciase.

Sant Adriá mantenía una defensa al límite de la legalidad y Arrojo volvía a distanciar a las catalanas a 12 puntos. Entonces llegó la reacción del Zamarat con dos triples consecutivos de Lizarazu e Ivezic, y otro más de Michael que establecía el 56-59 que hizo creer en la victoria al Angel Nieto que ayer apoyó como nunca a sus jugadoras.

Sant Adriá volvió a escaparse con 56-64 pero entonces surgió la casta de Maimouna Diarra para capturar dos rebotes providenciales y anotar otras dos canastas para iniciar el último cuarto con 60-64.

Poco a poco las naranjas fueron recuperando su desventaja en el marcador que nunca pasó de 12 puntos y se ponían por delante en el minuto 35 con 70-68 tras un triple de Brianna Butler. El Quesos El Pastor supo superar una discutible personal antideportiva con que fue castigada Michael pero el rival catalán no se rendía y recuperaba la iniciativa con 75-77 a falta de dos minutos. Anja Majstorovic perdía un balón precioso pero Lizarazu lo recuperaba para empatar el partido.

Arrojo acertó entonces con sus dos tiros libres y mantenía al Sant Adriá por delante con sólo 25 segundos de margen, cuando Gisela Vega acertó los suyos para firmar el empate a 79.

Entonces Reisingerova volvió a acertar con una canasta que parecía sentenciar el encuentro con sólo 9 segundos por delante.

Eloy Doce pidió su tiempo muerto y diseñó una jugada para buscar una penetración o una personal y en caso de no lograrlo, forzar un triple para el que estaban preparadas Butler, Lizarazu y Majstorovic. El azar quiso que fuera esta última la que recibiese el balón en una esquina del campo, y el triple entró para poner el 82-81 definitivo a falta de 2 segundos.

Esta victoria tiene mayor importancia dado que el directo rival por la permanencia, el Campus Promete de Logroño, salió victorioso de su visita al pabellón Magariños de Madrid. El encuentro contra el Estudiantes estuvo equilibrado durante la primera mitad pero tras el descanso, el juego interior del Promete impuso su ley para terminar logrando la victoria de forma contundente.

El Quesos El Pastor se mantiene pues a dos victorias del equipo riojano cuando ya solo restan seis jornadas de Liga.

Por lo demás, fue una jornada sin grandes sorpresas, con victorias para los dos grandes favoritos como son Perfumerías Avenida y Girona que siguen mostrándose claramente superiores al resto y más tras la derrota ayer de Gernika en su visita a un sólido Universitario Ferrol que sigue sin hacer concesiones a nadie luchando por el tercer puesto.