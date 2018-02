La falta de gol condena al Zamora CF lejos del play-off

La falta de gol se ha convertido en una condena para el Zamora CF que ha llevado al equipo a alejarse a once puntos del objetivo del play-off, una distancia que es prácticamente insalvable a falta de doce encuentros para que concluya la competición, aunque nadie puede decir que sea imposible. Lo que sí es una realidad es la dificultad que tienen los rojiblancos para ver portería rival y una muestra clara es que, en esta segunda vuelta, en la que han disputado siete encuentros, solo han anotado cinco tantos, lo que los sitúa en el vagón de cola de este ranking. De hecho, tan solo cuatro equipos del Grupo VIII de la Tercera División, Real Burgos, La Virgen del Camino, San José y el Bupolsa, con 2, 3, 4 y 4 dianas en este segundo acto de la competición, empeoran el dato, mientras que el Numancia B tampoco supera los cinco.

En estas siete jornadas de 2018 el Zamora se ha quedado sin anotar en tres partidos; ante el Cristo Atlético (0-4), Unionistas (0-0) y Salmantino (2-0), mientras que los cinco goles vienen en los triunfos frente a Becerril (0-1), La Bañeza (0-1) y Virgen del Camino (2-1), además del empate ante el Uxama (1-1).

En el cómputo global de la campaña 17-18, el Zamora CF suma 34 dianas a favor, un número muy inferior al de los equipos que lideran la clasificación: Atlético Astorga (47), La Bañeza (40), Unionistas (50) y Salmantino (53), además de los 43 que tienen los inmediatos perseguidores del play-off, Cristo Atlético y Tordesillas. Este problema de pegada no es ajeno al entrenador, Carlos Tornadijo, quien sí expuso el pasado domingo las dificultades de los suyos, no a la hora de crear jugadas de peligro, pero sí en el momento de culminarlas y es que la mayor parte de los tantos logrados han sido a balón parado. En estos momentos Dani Hernández con 8 goles en su haber sigue siendo el máximo artillero de los rojiblancos, seguido del brasileño Silveira con siete, y de ahí se pasa a los 4 de César Simón; 3 de Encinar, y los dos que tienen Javi Bueno, Javi Rodríguez, Levas y el ya exrojiblanco Aires, para terminar con Fer, Zazas y Ramos que llevan uno. No obstante, sí es reseñable que en los últimos encuentros el entrenador ha prescindido de los "9" puros que tiene en plantilla; Silveira e Iñaki que trabajan para recuperar su sitio en el once e, incluso, en la convocatoria.

Este, el de la falta de determinación en área rival, sin duda es uno aspectos que desde el cuerpo técnico se trabajará en los próximos días y es que la mirada ya está puesta en la Arandina, equipo que se sitúa un puesto y un punto por debajo que los zamoranos y que se ha reforzado con diez jugadores demostrando que, a pesar de la distancia, no renuncia a nada. Enfrente el Zamora tratará de lamerse las heridas y ofrecer espectáculo a su afición.