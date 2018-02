Una final en el Helmántico

El Zamora CF disputa hoy (17.00 horas) un partido crucial para el devenir de su temporada. Los rojiblancos visitan un estadio que vio, en su día, fútbol de Primera División y que ahora es el hogar de uno de los dos clubes que pugnan por convertirse en el heredero definitivo de la Unión, un Salmantino que marcha en la cuarta plaza del grupo VIII de Tercera División y que aventaja en ocho puntos a los hombres de Tornadijo, que viajan a la capital charra conscientes de que lo que suceda en el verde marcará sus posibilidades de aquí a final de temporada.

No es necesario ser un lince para percibir que una derrota dejaría a los rojiblancos pendientes solamente de un milagro para remontar los once puntos que le distanciarían de play off. Un triunfo, en cambio, colocaría a los de Tornadijo a cinco y con el golaverage a favor, un trecho más que asumible para un equipo que, en principio, debe crecer apoyado en los nuevos fichajes y en la ambición que ha de acompañar a quien, por nombre y plantel, es uno de los gigantes de este grupo de Tercera.

De cara a este envite crucial en concreto, el nombre de dos de los fichajes cobra importancia dentro del análisis previo. Por un lado, el de Zazas, que no estará disponible para Tornadijo tras lesionarse en el intrascendente amistoso disputado entre semana ante la Selección UEFA de Castilla y León. La baja del argentino hace que las miradas se dirijan al coreano Yon que, si no hay novedad de última hora, retrasará su posición habitual para formar pareja de centrales con Charly.

De hecho, la opción del futbolista asiático parece la única factible, toda vez se comprobó en la primera vuelta que Ángel Encinar rinde mucho mejor en el medio que en la zaga y si se tiene en cuenta que Saúl tampoco podrá estar en el Helmántico por culpa de una inoportuna lesión muscular. La misma dolencia aparta del duelo a Fer, uno de los intocables de la medular, que tampoco pudo ser de la partida ante el Salmantino y que abre una puerta en la convocatoria a Javi Bueno, ausente en las últimas listas.

En realidad, los 17 futbolistas de la primera plantilla que se encuentran disponibles fueron citados ayer por Tornadijo, que deberá hacer un descarte a última hora y que tendrá que retocar un once en el que probablemente repita Berlana bajo palos, junto a Adrián, Yon, Charly y Levas en defensa; Ángel Encinar, Carlos Ramos y Diego Ortiz en la medular; y un trío ofensivo muy versátil con César Simón, Javi Rodríguez y Dani Hernández, que también acabó tocado el miércoles, pero que podrá estar en Salamanca. Todo ello si el entrenador vuelve a apostar por dejar fuera a sus dos delanteros puros, Iñaki y Silveira, que han alternado últimamente suplencias con salidas de la convocatoria.

En cuanto al rival, el Salmantino llega al duelo tras lamerse las heridas del mal arranque del 2018 con una goleada (5-0) sobre el Sporting Uxama. El equipo ahora dirigido por Pablo Cortés tan solo había sumado cuatro de los quince puntos posibles en la primera vuelta y el triunfo ante los sorianos supuso una liberación para un conjunto que maneja mucha presión y que ha ido desinflándose durante la temporada hasta el punto de ver ahora amenazado su puesto en el play off, no solo por el Zamora CF, sino también por escuadras como el Ávila y la Arandina, o el Atlético Tordesillas y el Cristo Atlético, muy entonadas en las últimas semanas.

En cuanto a su rendimiento como local, el Salmantino acostumbra a dominar los encuentros en el Helmántico, aunque eso no ha impedido que tres equipos se hayan llevado los puntos del coliseo charro. El último en lograrlo fue el Atlético Bembibre, hace un mes, y ante lo habían conseguido el Ávila y el Cristo Atlético.

Resultados del sábado

Ayer, se disputaron tres partidos del grupo VIII, dos de ellos con rivales del Zamora CF por la zona alta en liza. En el primero, el Atlético Tordesillas sufrió un frenazo en su trayectoria ascendente al ceder en el siempre difícil campo del Almazán (2-0). Por su parte, el Cristo Atlético acosa ya al Salmantino tras doblegar a la Cebrereña (2-4). Los palentinos están a un punto del cuarto. En el otro encuentro, San José y Virgen del camino empataron (1-1).