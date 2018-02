La Roda impuso su categoría ante un inferior Aquimisa (103-90)

El Aquimisa Queso Zamorano perdió este sábado por 103-90 en su visita a La Roda, segundo clasificado de LEB Plata, que le superó claramente, sobre todo en la segunda parte de un encuentro en el que los zamoranos nunca tuvieron opciones de sacar algo positivo.

Ya desde el primer cuarto, el equipo manchego tomó la iniciativa en el juego y pronto se distanció en el marcador a 10 puntos, imponiendo su juego versátil que alternaba con acierto el ataque desde el perímetro y dentro de la zona.

Pese a todo, el Aquimisa a base de coraje e intensidad defensiva logró cerrar el primer parcial con 29-25 e incluso, al comienzo del segundo cuarto, Toni Libroia ponía por delante a los visitantes con 31-34. Pero bastó con un tiempo muerto de los albaceteños para que recuperasen la delantera en el marcador y pronto volvieron a distanciarse a 40-34.

De nuevo los de Saulo Hernández echaron el resto y lograban irse al descanso con un esperanzador 48-46.

Mantuvo su buen hacer el CB Zamora tras la reanudación del partido e incluso lograba igualar el marcador primero a 48 y poco después lograba incluso recuperar una mínima delantera con 50-51.

Ahí terminaron las opciones zamoranas porque La Roda ya no le concedió la más mínima posibilidad y se escapaba en el electrónico de forma imparable para cerrar el tercer cuarto con 76-63. El último periodo ya no tuvo historia porque el Aquimisa, pese a no bajar la guardia en ningún momento, ya no fue capaz de parar la sangría hasta el final al que llegó con trece puntos de desventaja.