Partidazo y punto

Si algo volvió a demostrar ayer el Zamora es que es capaz de plantar cara a cualquiera. Los rojiblancos repartieron puntos con el Unionistas de Salamanca (0-0) en un encuentro de idas y venidas en el que los dos equipos tuvieron opciones para llevarse el triunfo y es que, aunque sí es cierto que los visitantes multiplicaron sus llegadas en el segundo tiempo encontrándose con un gran Berlana, los locales gozaron de una opción inmejorable ya en el añadido que Dani Hernández no pudo convertir en gol. La parte negativa de este punto viene en la clasificación y es que, aunque los de Tornadijo siguen séptimos, se alejan de la zona de play-off, que ahora tienen a 8 puntos (3 partidos) y es que el cuarto puesto lo ocupa el Salmantino a quien precisamente visitarán el próximo domingo.

Como era de esperar nada más comenzar el encuentro el Unionistas dio un paso al frente. Los charros no querían perder tiempo y desde el primer instante trataron de llegar a portería local aunque para ello empleaban balones largos a ninguna parte, mientras que los rojiblancos trataban de reaccionar al contragolpe, pero resultaba complicado superar la maraña defensiva de los visitantes, alentados por un público que no cesaba de animar, aunque ese ímpetu fue desapareciendo. Así pasaron los primeros minutos en los que la mejor opción para el Zamora llegó, como no, a balón parado pero el esférico que puso Levas terminó en las manos del portero. Poco a poco los locales fueron despertando y metiéndose en el partido hasta disfrutar de las mejores ocasiones para abrir el marcador; primero con una intentona de Javi a pase de Carlos Ramos, y después con dos ocasiones consecutivas de Carlos y Dani Hernández que a punto estuvieron de ser el 1-0. Lo que había comenzado con dominio charro dio un giro absoluto mediada la primera mitad, y los rojiblancos se convirtieron en dueños de un encuentro en el que solo estaba faltando el gol que, de nuevo, buscó Javi Rodríguez con una falta que estrelló en la barrera. Una y otra vez los de casa lo intentaban ante un líder que estaba desaparecido en ataque. El Zamora estaba cumpliendo el guion marcado en el vestuario, mientras que los visitantes llegaban a cuentagotas a pesar de que cuando lo hacían traían peligro como lo demostró Javi Navas en una llegada que desbarató Berlana que, a la postre, fue el auténtico héroe del cuadro zamorano. Así, con empate a cero y la sensación de que el Zamora podía haber logrado algo más se llegó al descanso sabiendo que en la segunda parte el nivel debía continuar, aunque las fuerzas empezasen a flaquear.

Al igual que en el primer tiempo, en la reanudación Unionistas pareció salir con una marcha más. Cristo y Javi Navas mostraron rápido sus credenciales. Los salmantinos salieron a por todas y acorralaron a los locales que trataban de salir del encierro al que estaban siendo sometidos. Las ocasiones de los de Astu se multiplicaban sobre el césped, con incontables saques de esquina, pero los locales estaban salvando la situación una y otra vez. Los charros estaban absolutamente volcados sobre la portería del Zamora, que se defendía con todas sus armas pero que cuando lograba salir de "su encierro" lo hacía con peligro como demostró Javi tras un saque de banda. Lo importante era que los zamoranos, a pesar de la enésima llegada de los charros, seguían vivos a la espera de un golpe de fortuna aunque el desgaste físico empezaba a pasar factura. Era la recta final y los dos equipos estaban lanzados en busca de los tres puntos y quien estuvo más cerca de lograrlo fue el equipo local desde las botas de Dani Hernández tras una gran jugada de Sopale. Al final un empate con dos lecturas pero que debe servir de estímulo para concienciarse de lo que son capaces.