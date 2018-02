El Zamarat negocia la rescisión de Jenkins

La alegría por la cuarta e importantísima victoria del Quesos El Pastor ha venido acompañada por la polémica provocada por la actitud de la jugadora Alisia Jenkins que podría rescindir su contrato con el CD Zamarat hoy mismo. El club ha decidido expedientar a la pívot norteamericana por diversas cuestiones de indisciplina que culminaron tras el partido del sábado con las airadas protestas que protagonizó contra la decisión del entrenador, Eloy Doce, de no alinearla durante la segunda parte del encuentro contra AlQazeres debido a su actitud durante los siete minutos que estuvo en juego en los que decidió "borrarse del partido".

La jugadora tenía permiso para viajar esta semana a Tampa (USA) donde reside aprovechando los días de descanso que el entrenador ha concedido a la plantilla por el parón de la Liga debido a los partidos de clasificación para el Europeo que las selecciones nacionales jugarán en estos días.

Pero lo más probable es que Jenkins ya no regrese a España pues la decisión del Zamarat es firme y ayer mismo inició los contactos con sus representantes en España y Estados Unidos para que se produzca la rescisión de su contrato.

Hoy mismo podría alcanzarse el acuerdo entre ambas partes para zanjar este desagradable asunto que no beneficia a ninguna de las partes.

De esta forma, el club naranja tendrá que estudiar la posibilidad de realizar un fichaje para cubrir el importante hueco que deja en el equipo la ausencia de Jenkins ya que en su puesto de "cuatro" tan sólo se cuenta con Anja Majstorovic, una jugadora muy limitada de recursos.

El problema radica en que, a estas alturas de temporada, y tras el periodo de fichajes de diciembre-enero, el mercado está prácticamente parado y no resultará sencillo encontrar una jugadora de las características de Jenkins para las ocho jornadas que restan por disputar.

Campus Promete cae

Afortunadamente, los resultados han acompañado en esta semana ya que no pudieron ganar tanto Estudiantes, que sigue sin conocer la victoria, como Campus Promete, con nuevo entrenador. Campus Promete tampoco parece centrado con Julián Martínez en el banquillo y ayer ya dejó casi sentenciado su partido en Zaragoza contra el Mann Filter con el 54-39 con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte, el dominio zaragozano se mantuvo y el 84-64 final supone un serio revés para un equipo que ha hecho todo lo posible por reaccionar pero no termina de conseguir resultados.

Ahora, el Quesos El Pastor se encuentra a dos victorias de Promete a lo que hay que sumar el basketaverage que tienen a favor las zamoranas.

Próximos rivales

La Liga se reanudará el día 18 con el viaje del Quesos El Pastor a la Seu D´Urgell para medirse con un durísimo rival que no arroja la toalla en su intención de jugar el play off por el título. Por su parte, Campus Promete y Bembibre jugarán un partido muy interesante en el que el equipo berciano se verá obligado a luchar por la victoria si no quiere verse peligrosamente cerca del Quesos El Pastor que se sitúa a solo dos victorias aunque las bercianas aplazaron el partido contra Gipuzkoa para el próximo día 13.