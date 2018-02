Una oportunidad de oro para el renacido Quesos El Pastor

El Quesos El Pastor quiere seguir por la senda de la tranquilidad y para ello tendrá que ganar esta tarde en el Angel Nieto al AlQazeres, un rival al que ya en la primera vuelta le puso las cosas muy difíciles. El equipo de Eloy Doce afronta este compromiso tras la semana de descanso de la Copa de la Reina y a la espera del parón por la segunda ventana del Eurobasket, con la moral muy alta tras la importantísima victoria de la pasada jornada ante su directo rival por la permanencia, el Campus Promete. Esta victoria precipitó el cese del entrenador del equipo riojano Jorge Elorduy, que ha sido sustituído por Julián Martínez.

La afición zamorana podrá ver por primera vez en el Angel Nieto al último fichaje del Quesos El Pastor, Maimouna Diarra, que ya disfrutó de muchos minutos de juego en Logroño pese a la falta de tiempo de adaptación y esta tarde seguro que se mostrará mucho más conjuntada con sus compañeras. Por lo demás, Eloy Doce reconoce que después del partido de Logroño, "las jugadoras llevan mucho tiempo con tensión y el sacar el partido adelante ha hecho que esa tensión haya bajado y les ha costado algo más iniciar la semana. Pero es lógico porque era mucha la tensión liberada. El trabajo ha sido el volver a meternos a nivel mental porque si hay un partido importante ahora mismo es éste. Porque además, espero que Mann Filter haga su trabajo y le gane a Campus Promete en Zaragoza y nosotros hagamos valer por fin el factor cancha. Quedando ocho jornadas, irnos al parón del Europeo con un margen de dos victorias, sería algo, no quiero decir que decisivo, pero sí tranquilizador".

El técnico asturiano declaró en rueda de prensa que sus jugadoras están en un buen estado físico, todas disponibles, y añadió que en Logroño "no jugamos mejor que en otros partidos. Por ejemplo el de San Sebastián, mirando el nivel de juego, de fluidez e ideas, jugamos mucho mejor. Pero las connotaciones del partido de Logroño ya nos indicaban que no iba a ser fácil, que no iba a ser un encuentro bonito. Era uno de esos partidos a cara de perro y la diferencia fue que en este mes de trabajo que llevo, ha sido un proceso en el que hemos ido mejorando desde el primer día. Hubiera sido preferible que se hubieran dado otros resultados al inicio, pero estoy convencido que vamos a hacer una buena segunda vuelta y vamos a conseguir resultados. Veo al equipo progresar y mejorar, y estoy contento de cómo van asimilando mis ideas. Creo que este partido no lo hubiéramos ganado en la primera semana tras mi llegada. Estamos lejos de cómo me gustaría estar pero tenemos el tiempo que tenemos y las urgencias que tenemos. La victoria de Logroño nos tiene que ayudar a coger confianza. Hemos invertido más tiempo en poner unas normas defensivas y en eso estamos mejorando. El ataque lleva más trabajo pero a estas alturas tampoco podemos pararnos demasiado. Mi idea es aprovecharnos del talento que tienen las jugadoras. Jelena Ivezic puso en práctica en Logroño su experiencia adquirida en sus dos juegos olímpico y en un mundial. Tiene que se decisiva, lo fue en el último partido y espero que las demás lo sigan siendo también".

Por su parte, Jacinto Carbajal asegura que AlQazeres vendrá a por todas: "El Zamarat es un equipo necesitado de victorias que en su casa es un rival fuerte, que juega con mucha hambre y con ganas de ganar. Tiene un equipo muy compensado con muy buena base, con buena anotación exterior, y unas últimas incorporaciones interiores fuertes. Hacen un juego dinámico y duro".