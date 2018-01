Rosón debuta en la Vuelta a Valencia entrando en el pelotón

El ciclista holandés Danny Van Poppel (Team Lotto NL-Jumbo) logró la victoria en una apasionante final en sprint en la primera etapa de la 69ª Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell, disputada entre Oropesa del Mar y Peñíscola con un total de 191,5 kilómetros y, al mismo tiempo, se ha colocado como líder de la general al verse beneficiado por los 10 segundos de bonificación del vencedor . En su primera vuelta por etapas con el equipo Movistar, el zamorano Jaime Rosón, completó el recorrido en el seno del pelotón siempre atento a las evoluciones de su jefe de filas, Alejandro Valverde, y cruzó la meta en el puesto 58º con el mismo tiempo que el vencedor.

Danny Van Poppel ha hecho honor a su padre, Jean Paul Van Poppel, como gran sprinter y no ha podido empezar de mejor forma con su nuevo equipo al lograr su primera victoria con el Team Lotto NL-Jumbo. Van Poppel, que participa por primera vez en esta prueba, ha destacado estar muy contento con este triunfo en la primera jornada de la Volta. "Ha sido una etapa dura en los últimos kilómetros con muchas rotondas y curvas, además de viento de cara. He empezado a atacar demasiado pronto, alguno pudo pasarme, pero finamente he ganado" ha destacado el joven corredor holandés.

Los ciclistas han afrontado hoy la etapa más larga de la Volta que se ha caracterizado por un día soleado con viento suave y que se ha disputado con total normalidad. Con un inicio muy rápido, a los 45 km cuatro corredores lograban escaparse del pelotón: Paco Mancebo (DCT), Ourselin (TDE), Díaz (ICA) y Salas (BBH). De los escapados este último coronaba el único puerto de montaña en esta jornada, La Bandereta (2ª categoría) en primera posición, seguido de Ourselin (TDE), Díaz (ICA) y Mancebo (DCT), con una diferencia de 3´ 10" con el resto de corredores.

La etapa transcurría sin cambios hasta que Mancebo se descolgaba de los escapados y finalmente los tres restantes Díaz (ICA), Ourselin (TDE) y Díaz (ICA) eran neutralizados por el pelotón a falta de 17 kilómetros de meta.

Conforme se iba llegando a la línea de meta comenzaba la pugna entre los corredores más rápidos por posicionarse entre las primeras filas y así comenzar el sprint por las calles de Peñíscola, finalmente Danny Van Poppel (Team Lotto NL-Jumbo) conseguía llegar en primera posición con un tiempo de 4 horas 34 minutos y 13 segundos, seguido de Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) y Jurgen Roelandts (BMC Racing).

Cabe destacar la presencia del ex ciclista Alberto Contador en la ceremonia del corte de cinta en la salida de Oropesa del Mar. El madrileño, que hace unos meses anunciaba su retirada a nivel profesional, actualmente es director del Polartec Kometa, equipo que participa en esta edición.

La ronda valenciana disputará este jueves la segunda etapa, que se desplaza a la provincia de Valencia, con salida desde la localidad de Bétera desde la Avenida Escultor Ramón Inglés, a las 11:50 horas, y meta en Albuixech de 154 km y con un recorrido repleto de alicientes con 5 puertos de montaña que puede deparar cambios sustanciales en la general.