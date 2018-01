Quesos El Pastor juega su primera final de la Liga

El Quesos El Pastor juega esta tarde un partido que, ni mucho menos, será definitivo para alcanzar el objetivo de la permanencia pero que sí puede dejarle el camino muy expedito si consigue una victoria que además le daría el "basket average" con su directo rival, el Campus Promete de Logroño.

Como bien ha reconocido el entrenador zamorano, Eloy Doce, no estamos ante un partido definitivo porque el resto del calenario para su equipo naranja es bastante propicio pero sí hay que considerarlo como la primera final liguera para las zamoranas que tienen la oportunidad de dejar muy lejos a su rival.

"Si ganamos a Logroño, tendríamos dos partidos de ventaja: uno en la clasificación, más el "basket average", que son dos y esto nos puede dar una tranquilidad enorme", señaló Doce en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde Pabellón de La Rioja.

El entrenador asturiano se muestra convencido de que "vamos a ganar más partidos y que vamos a acabar en un buen estado de forma. Pero eso se tiene que traducir en victorias. Creo que este partido es importante y si ganamos también a Cáceres, seguro que vendrán más triunfos. Pero necesitamos ganar primero un partido y coincide que es Logroño".

El encuentro independientemente de ser el enfrentamiento contra el único rival directo por la permanencia, supondrá el debut con la camiseta naranja de la senegalesa Maimouna Diarra que llegó esta misma semana de su país para reforzar el juego interior del Quesos El Pastor. Se trata de una jugadora con un portentoso físico que aportará, según Eloy Doce, "muchas cosas que hasta ahora no teníamos. A nivel defensivo, capacidad intimidatoria, y en los entrenamientos, las jugadoras han notado ya que penetrar a canasta no es lo mismo que cuando no estaba ella".

El entrenador del Quesos El Pastor destaca además de Diarra su facilidad para hablar con sus compañeras en la cancha, y su capacidad reboteadora: "Corre bien las transiciones por lo cual puede mantener un juego de intensidad alta y en ataque, es una jugadora segura, muy buena pasadora".

El Campus Promete ocupa actualmente la penúltima posición de la clasificación pese a disponer de una gran plantilla que ha sufrido diversos retoques a lo largo de la temporada. Whitney Knight dejó el equipo para atender una oferta superior en diciembre.

Adrijana Kenezevic llegó en octubre, se lesionó hace quince días y ha sido sustituída por Nicole Michael; y también resultó lesionada la americana Tameka Johnson y su puesto lo ocupa la base griega Anna Niki.

Estos dos refuerzos de última hora debutarán hoy con el equipo riojano que cuenta de todas formas con un juego interior de lujo formado por Vanessa Gidden (Girona, Perfumerías Avenida...) y Sofía da Silva, ex del Zamarat, junto a la internacional española Laura Herrera y a Milika Jovanovic.

Tras la marcha de Cristina Pedrals, que jugó su último partido en el Angel Nieto, Campus Promete cuenta en el juego exterior con Paula Estebas, Paula Valvé y Precious Hall, a las que se suma Anna Niki, mientras que en el puesto de alero parece indiscubible Leslie Knight quien tendrá ahora una importante competidora en la norteamericana Nicole Michael.

El resto de los partidos de la jornada se disputaron ayer y por lo que respecta a la lucha por la permanencia, Movistar Estudiantes sigue sin conocer la victoria y parece difícil que pueda abandonar ya ese último puesto que ocupa. El equipo madrileño cayó ayer en su visita al Araski de Vitoria por 71-60. Continuando en la parte baja de la tabla, Bembibre no pudo con Gernika y Extremadura, próximo rival del Quesos El Pastor, no pudo con el Sant Adriá.

En la parte alta de la clasificación, Perfumerías Avenida acusó el verdadero maratón de partidos y viajes de la última semana y solo pudo ganar por cuatro puntos al Cadí: por su parte, Girona se mostró muy sólido en Ferrol y no dio opción al Universitario.