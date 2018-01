Primera victoria del año del Zamora CF en el Ruta (2-1)

El Zamora CF logró este domingo una nueva victoria, la primera en casa de 2018, ante una Virgen del Camino que no puso las cosas nada fácil, a pesar de que se quedó con diez en el minuto 72. Dani Hernández, con dos goles, permitió sumar tres puntos, imprescindibles para mantener el sueño del play-off que sigue a seis puntos.

El inicio fue muy intenso, con dos equipos que salieron a por todas y que tuvieron ocasiones claras y tempraneras de abrir el marcador. El Zamora quería mandar ante su público y a punto estuvo de sorprender con un buen centro de Diego Ortiz al que Dani Hernández llegó demasiado forzado, mientras que los leoneses lo intentaban a la contra y tratando de sorprender a la zaga rojiblanca con rápidas subidas por la banda. Con nueva revolución en el once, y dando entrada al juvenil Chechi en el lateral derecho, los de Tornadijo sumaban metros ante unos visitantes que no se dejaban amedrentar y que pusieron en más de un apuro a los locales que no podían permitirse el lujo de ceder un solo punto en más en casa. Así pasaron los minutos, y a medida que avanzaba el reloj la intensidad de los primeros compases y la comodidad se vio reducida. Esperando su oportunidad, la Virgen del Camino trataba de sacar rédito de la falta de organización que por momentos mostraban los de casa que probaron también suerte a balón parado aunque mediado ecuador de la primera vuelta el electrónico seguía sin moverse. Una jornada más, el Zamora estaba lejos de su mejor versión y, aún así, terminó por encerrar al rival en la recta final del primer tiempo con varios saques de esquina consecutivos y aproximaciones continuas en busca de una mínima ventaja con la que afrontar el segundo tiempo y es que en los primeros 45 minutos ni la estrategia, que en otras ocasiones ha salvado los muebles, funcionó.

Sin cambios se inició el segundo tiempo en el que el Zamora estaba obligado a mejorar si no la imagen, al menos el rendimiento. Dicho y hecho y es que cuando apenas se cumplían dos minutos de la reanudación Dani Hernández, con un gran disparo, adelantaba a los locales. La situación mejoraba sobre el terreno de juego a pesar de que los de la Virgen no se dieron por vencidos y buscaron el empate ante un Zamora con más confianza pero que no lograba sentenciar a pesar de la gran ocasión que tuvo Silveira. Desde el banquillo visitante comenzaron con los cambios para dar más pólvora arriba y es que se veían con capacidad de sacar algo positivo, y es que sus jugadores creyeron en sus opciones como demostró Guille con un verdadero golazo, con pegada en la cruceta previa, que supuso el empate. Afortunadamente esa igualdad fue momentánea y minutos más tarde Dani Hernández convertía desde los once metros un penalti cometido sobre Zazas que devolvía la superioridad local en el marcador. De ahí al final, con cinco minutos de añadido, la Virgen lo intentó con sus armas aunque fue el Zamora CF el que tuvo más cerca el tercero.