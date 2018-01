El Zamora Importa tumba al UVA y sigue en lo más alto

Gran victoria del Zamora Importa en su visita al Universidad de Valladolid en un partidazo ente dos de los gallitos del Grupo I de la Segunda División B. En un partido muy intenso y en el que el ritmo no decayó, fue el conjunto zamorano el que se llevó el gato al agua merced a su buen juego y a su gran pegada. Ya los primeros minutos del partido fueron intensos, con un ritmo muy alto y con varias ocasiones para cada equipo, siendo los grandes protagonistas de los primeros instantes de partido ambos porteros. Con el paso de los minutos, el Zamora se fue adueñando poco a poco del encuentro, adelantándose a los nueve minutos de juego con un gol de Sergio Simón con la pierna izquierda. El toma y daca era constante, y al juego directo, ganó el Zamora. Minutos más tarde, Diego hacía el segundo a placer en el segundo palo tras una buena jugada de Diego. A cinco minutos para el descanso, Sergio hacía el tercero ante el estupor de la grada. No obstante, llegó la reacción universitaria, especialmente tras la entrada de Víctor al campo, que en un minuto hizo dos goles. La polémica se desató en el último suspiro, tras llegar el 3-3 ya fuera de tiempo y tras un choque entre el meta y Víctor, no subiendo el gol al marcador.

El segundo tiempo comenzó con ambos equipos buscando el gol, y a falta de poco más de seis minutos para el final del partido el Zamora parecía sentenciar el partido con un gol de Diego. Sin embargo, el Universidad no se rendía, a falta de cinco minutos los universitarios lo intentaron con portero-jugador, y Adri lograba el 3-4 a tan solo cuatro minutos para el final. A falta de dos minutos, Sergio Simón hacía el -5 que acababa con la esperanza universitaria, y en el último suspiro Sergio aprovechaba una pérdida de balón para batir a David y cerrar la victoria del Zamora en Fuente la Mora. Con los tres puntos, el Zamora sigue en lo más alto de la clasificación con 32 puntos, y aventaja en siete al Universidad de Valladolid, que se queda con 25 puntos y puede ser superado por el Guardo y el Pizarras Los Tres Cuñados.