Carlos Tornadijo: "No hemos estado acertados en ninguna de las áreas"

"No hemos estado acertados en ninguna de las áreas". Así de contundente se mostró tras el encuentro Carlos Tornadijo, que no dudó en pedir perdón a la afición por la imagen ofrecida ya que "no esperábamos un partido así, pero el fútbol tiene estas cosas". El entrenador del Zamora admitió que había sido un resultado "totalmente inesperado" con una primera parte en la que recordó que estuvieron bien a nivel de juego, pero no aprovecharon sus oportunidades y el rival les hizo daño con la estrategia.

"El 0-2 nos ha hundido a nivel moral y en el descanso hemos tratado de motivarles para salir fuertes y hacer el gol que nos permitiera meternos en el partido", recordó el míster. Sin embargo, esa reacción no llegó y la expulsión de Aires terminó con el tercer tanto en contra. Lo que sí quiso resaltar el entrenador fue el trabajo de sus futbolistas a los que quiso felicitar "por su esfuerzo y orgullo mostrado hasta el final", destacó en sala de prensa.

Ahora, tras la marcha de Aires se espera que en los próximos días llegue el primero de los dos fichajes de corte defensivo para poder afrontar con garantías lo que queda de campeonato, y dejó claro que no espera nuevas bajas entre sus pupilos.

Con toda, la idea de Tornadijo ahora es continuar con el trabajo y en La Bañeza revertir el gran palo que recibieron ayer.