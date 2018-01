Ángel Nieto ya es "Pingüino de Oro"

Los tradicionales "Pingüinos de Oro", que cerraron la concentración ayer por la mañana antes de que los moteros de los puntos más alejados iniciaran el viaje de retorno, tuvieron este año, como en otras ocasiones un atractivo añadido.

Ángel, "Gelete", hijo del fallecido piloto Ángel Nieto, recogió el Pingüino de Oro póstumo en honor a su padre, después del emotivo homenaje que se le rindió al finalizar el desfile de antorchas en la plaza mayor de Valladolid. "Es la primera vez que vengo y antes lo hicieron mi hermano Pablo, mi primo Fonsi y mi padre en 2006. Aquí se vive la moto con pasión y toda la familia está encantada con el homenaje y la acogida que se se nos ha hecho", apuntó.

Además, "Gelete" reconoció que toda la familia Nieto agradece profundamente todas las muestras de apoyo recibidas desde el fallecimiento en accidente el pasado mes de agosto del "12+1" veces campeón del mundo de motociclismo. "Nos ayuda enormemente ver cómo la gente sufre como lo hacemos nosotros por la pérdida de nuestro padre, ya que eso valora lo mucho que hizo por el mundo de la moto. Es un orgullo recoger el Pingüino de Oro y pronto lo guardaremos en el museo que se abrirá nuevamente", concluyó.

El primero en recibir el galardón fue el piloto Joan Mir, campeón de Mundo de Moto 3 la pasada temporada y que este año debutará en una categoría superior, Moto 2.

"No había venido nunca y no me imaginaba que pudiera acudir tanta gente a estar juntos en torno a la moto y compartir cosas en medio de este frío, que es la esencia de la concentración motera. Estoy muy contento y orgulloso de recoger el premio y me llevó un recuerdo muy emocionante, especialmente del homenaje con antorchas a Ángel Nieto en la plaza Mayor", enfatizó.

En el lado femenino fue galardonada la piloto Ana Carrasco, la primera mujer en ganar en una carrera a sus competidores masculinos en el campeonato del Mundo de Superbikes la pasada temporada. "Es la concentración de motos más importante que conozco y la gente es fantástica y venir aquí es la mejor forma de empezar el año. Mi deseo es superar los éxitos de la pasada temporada y la verdad es que inicio una nueva con excelentes expectativas", dijo.

También recibió el premio Gonzalo Gobert Director General del circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), dijo estar "agradecido, sorprendido y orgulloso" al recibir el Pingüino de Oro junto a su equipo.