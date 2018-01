El Amigos del Duero sonríe en Vallecas

Primera victoria de la temporada para el Caja Rural Amigas del Duero al vencer en el duelo directo contra el Vallecas CF por 1-2.

En un partido que se puso en contra otra vez más, por primera vez en la temporada, las de Nacho Merino fueron capaces de darle la vuelta. Los goles de Teresa y Pastor en la segunda parte llegaron gracias a la fe que le pusieron y a que el Vallecas no fue capaz de sentenciar cuando pudo hacerlo. La victoria puede ser el comienzo de la reacción aunque la salvación aún está muy lejos.

Partido de necesidades el que enfrentaba en una tarde gélida al Vallecas y al Amigas del Duero. Necesidades porque ambos equipos ocupan los dos últimos puestos de la clasificación y por lo tanto puestos de descenso. Nacho Merino ha inculcado a sus jugadoras que cada partido es una final que hay que afrontar y vencer para poder tener opciones de salvación. En el partido de ida se empató a 3 por lo que el goal-average también estaba en juego.

Y el Caja Rural salió muy bien plantado al campo, sabiendo a lo que jugaban dominaron la parcela ancha del campo y buscaban con insistencia la portería de Inés. No se creaba peligro pero rondaba en el ambiente que algo se podía hacer. Tras los primeros diez minutos, ese control del partido fue cambiando hasta que pasados los primeros quince minutos, las vallecanas comenzaron a dominar y estirarse. Dina y Sonia eran dos estiletes en la delantera madrileña, sobre todo la menuda Dina que era un verdadero dolor de cabeza para la zaga amarilla. Sandra en el minuto 19 y Dina en el minuto 27 probaban a Tania pero sus disparos apenas con potencia no inquietaban. La primera gran jugada de peligro la tuvo Dina en sus botas en el minuto 33. Tras varios despejes fallidos en el área, la joven delantera recogía el esférico al borde del área y cruzó un potente lanzamiento que rozó el palo izquierdo de Tania. Fue el preludio del gol vallecano. Dos minutos más tarde, un fuerte despeje de Laura se convertía en un pase perfecto a Dina que cogía la espalda de Mónica. Cuando todos esperaban el pase, Tania incluida, descerrajó un potente derechazo sin ángulo que se convirtió en el 1-0.

La segunda parte fue de mayor dominio zamorano. Las vallecanas no se encerraban atrás pero se replegaban un poco más en busca de salir a la contra y sentenciar el partido. Las de Merino luchaban todos los balones hasta la extenuación pero sin peligro. El primer tiro a puerta de las amarillas se produjo en el minuto 58 cuando Blanca remataba flojo al centro. Cinco minutos después, Cynthia repetía el lanzamiento de Blanca con la misma suerte. Rosaura entraba al campo y daba oxígeno al centro del campo zamorano. Merino se desesperaba en el banco pidiendo un poco más a las suyas que no se acercaban con peligro a la meta de Nines. La nueva portera entró fría al campo y le cayó un jarro de agua fría cuando Teresa se adelantaba y de cabeza hacía el empate a 1 en el minuto 75. El empate no valía a ninguno de los dos. Ahora los nervios eran locales que no habían sufrido pero que solo tenían un punto. Las amarillas en contra se crecían y buscaban el segundo. Y lo lograron. En el minuto 84 Cynthia botaba una falta al borde del área. Nines no consigue blocar y su defensa está lenta para despejar. Pastor desde atrás a bocajarro lograba el 1-2 con el cual acabó el partido.