La UD Toresana no puede con el potencial del Santa Marta

La UD Toresana no pudo dar la sorpresa y cayó frente a uno de los equipos más fuertes del grupo, el Santa Marta, uno de los aspirantes al ascenso en Tercera División. Los salmantinos salieron fuertes y en la primera media hora ya tenían sentenciado el encuentro con un desalentador 0-3. Los locales no tiraron la toalla pero por más que remaban no lograban ver portería.

El segundo acto sirvió para que los visitantes pusieran el definitivo 0-4 con el que acabó el encuentro que deja a los zamoranos en la zona baja.