Quesos El Pastor desperdició 18 puntos en el último cuarto

El Quesos El Pastor encajó otra dolorosa derrota en el último minuto frente al IDK que fue a remolque durante todo el partido y que llegó al último cuarto 18 puntos abajo en el marcador. Sin embargo, en los diez minutos finales, las zamoranas se vinieron abajo y el equipo vasco, liderado por una acertadísima Italee Lucas, protagonizó una remontada histórica hasta llegar a la victoria por 71-75.

No tiene la suerte de cara este equipo naranja y ayer quedó patente, como ha pasado en demasiados partidos esta temporada, ya fuera con la corta plantilla de que disponía Lucas Fernández, como ahora con Eloy Doce y un "roster" ya completo. Y como el técnico asturiano reconoció al final, no se le puede poner ninguna pega a la actitud de las jugadoras zamoranas, ni siquiera a una Alisia Jenkins que, de nuevo, no estuvo acertada en los instantes finales. Pese a ello, cómo no reconocer el enorme derroche de la jugadora norteamericana que sufrió un esguince durante la semana, se resintió a los pocos minutos de juego y pese a ello, se mantuvo en la cancha a tope durante 32 minutos.

Y aunque pueda sonar a inútil consuelo, este equipo continúa evolucionando: viendo cómo madura una Ainhoa López que ayer fue la máxima anotadora con 18 puntos; cómo Jovana Vukoje asume la dirección con total garantía cuando descansa Marina Lizarazu; o cómo las veteranas Vega e Ivezic asumen sus roles dando equilibrio al equipo.

El Quesos El Pastor inició el encuentro con una sensación de gran solidez en su juego, con las cosas muy claras en defensa y sin cometer muchos errores en ataque. Y pese a que el IDK lograba adelantarse 2-3, pronto la argentina Gisela Vega le ganaba la partida a Toch Sarr y Jenkins impedía que su paisana Weaver demostrase demasiado su gran calidad. Fueron los dos duelos clave durante los primeros 30 minutos del encuentro.

En el minuto 4, saltaron las alarmas al tenerse que retirar por lesión Alisia Jenkins que ya había sido duda hasta última hora por un esguince de tobillo. Afortunadamente, la "reina de Nubia" pudo regresar recuperada a la cancha pocos minutos despues al comienzo del segundo cuarto y ya no volvería a quejarse hasta el final.

Las cosas no iban bien para el Gipuzkoa y Azu Muguruza tuvo que pedir un tiempo muerto ya en el minuto 7 y las instrucciones que dio a sus jugadoras dieron resultado y el IDK lograba tomar la delantera en el marcador con 11-13. Poco duró la alegría en el conjunto vasco porque el Quesos El Pastor, apoyado en Ainhoa López y dirigido por Vukoje, recuperó pronto el dominio para cerrar el primer parcial con 19-17.

Eloy Doce afrontó el segundo cuarto con una defensa zonal que le dió un gran resultado y que mantuvo hasta el descanso impasiblemente. En un abrir y cerrar de ojos, el marcador se fue a 24-17, pero la reacción vasca llegó de la mano de Toch Sarr con tres canastas seguidas que supusieron un 0-6. La pívot africana afincada en Euskadi era el único recurso del IDK y el Zamarat pronto volvía a distanciarse, esta vez a 31-23, manteniendo esa defensa zonal que su rival era incapaz de superar pese a intentarlo varias veces sin éxito con puertas atrás fallidas.

Muguruza buscó una nueva reacción con otro tiempo muerto en el minuto 17 y el marcador en 35-27. Entonces llegó el turno de Marina Lizarazu quien anotaba la máxima ventaja zamorana con el 39-27 que quedó ligeramente maquillado al descanso con 40-31.

El pánico se adueñó del Angel Nieto tras la reanudación del partido. La zona naranja dejó de ser efectiva y el IDK fue entonces imparable hasta firmar un 2-11 que le permitió igualar el partido a 42 en solo cautro minutos. Entonces Doce paró el cronómetro con un tiempo muerto que fue providencial y las cosas volvieron a su cauce. Buttler y Anja, con sendos triples devolvieron el dominio al Quesos El Pastor.

Felices se las prometía la afición naranja pero la suerte estaba echada y todo se vino abajo en cuanto la angoleña Italee Lucas, que lleva dos semanas en San Sebastián, decidió asumir la responsabilidad. Con cuatro triples y tres providenciales tiros libres arruinó toda la ilusión zamorana en la recta final del partido. Alisia Jenkins cometió primero una absurda falta sobre Lucas que supusieron tres tiros libres anotados por la jugadora del Gipuzkoa, y a falta de 15 segundos dispuso de un triple para ganar el partido y en el rebote tampoco Gisela Vega acertó con el aro y también se esfumaba la posibilidad de ir a la prórroga.

Ahora toca recuperarse y para ello, el Quesos El Pastor dispondrá de dos semanas por el parón de la Copa de la Reina.