Muguruza: "Hemos estado cuesta arriba todo el rato"

Azu Muguruza reconoció al final que su equipo llevó el partido "cuesta arriba todo el rato, con ventajas claras de ellas y sin gran juego. Estaba hoy falto de alma mi equipo, aunque sí ha tenido una cosa buena, que siempre hemos querido ganar y hemos estado luchando hasta el final. Gracias a los triples y al acierto nos hemos podido llevar el partido. El Quesos El Pastor ha peleado siempre y ha tenido muchas opciones de ganar".

"En el primer tiempo nos ha faltado intensidad, hambre de victoria -añadió la que, seguramente, es la entrenadora que más veces se ha enfrentado al Zamarat en su historia-, sabíamos que ellas estaban muy necesitadas y nosotras no estuvimos bien al principio no se si por las victorias seguidas que llevamos, y la gente se relaja. Pero no pensábamos que iba a ser fácil. Lo que está claro es que no hemos hecho un partido bueno".

Muguruza dirige esta temporada a un "equipo renovado, pero siempre jugamos con un bloque de seis jugadoras. Había incertidumbre, y teníamos que conseguir que el equipo estuviera coexionado. Al principio y no sabíamos dónde íbamos a estar. Pero nos hemos encontrado con un grupo excepcional en trabajo, respeto y discriplina que es lo que nos ha llevado a estar aquí".