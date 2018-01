Mantener el ritmo

El Zamora CF regresa esta tarde a casa en su primer partido de 2018 en el Ruta de la Plata y lo hace dispuesto a demostrar a su afición su intención de luchar hasta el final por estar en los puestos altos de la clasificación. Ahora, a seis puntos del objetivo aunque con un partido más que muchos de sus competidores, a los rojiblancos no les queda otra que sumar de tres en tres y más aún ante un rival directo, el Cristo Atlético, que con tres puntos menos tampoco rechaza la idea de alcanzar la cuarta plaza de aquí a final de Liga. Sin pensar en más allá que en ganar este duelo el entrenador es consciente de que será "un encuentro complicado" aunque también "abierto y bonito" entre dos planteles muy parejos que tratarán de ofrecer una buena imagen.

En el cuadro rojiblanco conocen muy bien a quienes serán sus inminentes contrincantes y es que tres de los actuales futbolistas, Javi Bueno, Levas y Charly, militaron el pasado curso en el equipo palentino que fue, además, una de las revelaciones de la competición sobre todo por una gran primera vuelta. "Es un equipo que empezó bastante irregular, pero se ha ido recomponiendo. La realidad es que juega bien al fútbol y tiene buenos futbolistas que mezclan juventud y experiencia", apuntó el míster quien citó a varios de los que tendrá enfrente como Zubi, Víctor Abajo o Adrián.

En cuanto a los rojiblancos, el entrenador vuelve a sufrir bajas. Una semana más no podrá contar con el portero Miguel, que sigue recuperándose de su lesión, y tampoco estarán los sancionados Fer y Javi Rodríguez, mientras que ha convocado al juvenil Zotes, lo que le llevará a un descarte. No se esperan revoluciones en el once del Zamora aunque la gran novedad en la convocatoria es la inclusión de Dani Hernández que tendrá minutos en la segunda mitad. La jornada comenzó ayer con el empate entre Astorga y Arandina (0-0) y el triunfo del Numancia B ante la Cebrereña (3-2). Además, los rojiblancos podrían aprovechar un nuevo aplazamiento por el temporal en el encuentro entre el Real Ávila y el San José, y es que si suman los tres puntos en juego se colocarían quintos a la espera de que se celebren todos los encuentros pospuestos.