"El baloncesto está siendo muy cruel con este equipo"

Eloy Doce sigue sin conocer la victoria desde que está sentado en el banquillo del Quesos El Pastor, pero no será porque no haya estado cerca, como ocurrió ayer ante el IDK en un partido tras el que el técnico asturiano solo pudo "felicitar a mis jugadoras por el esfuerzo realizado. Todo el mundo lo ha visto: las chicas más no pueden hacer. Este es un equipo con el que el baloncesto está siendo muy cruel". Doce reconoció pocos minutos después del final del partido que "ahora mismo estoy en "shock", no me puedo creer que hayamos vuelto a perder un partido que teníamos ganado. Y nos lo ha ganado una jugadora con 17 puntos en un cuarto, ella sola nos ha gando el partido".

El entrenador naranja recordó que su equipo llevaba bien controlado el partido, "gracias a un buen trabajo defensivo. Pero llegó una situación no esperada. Lucas había registrado 1/7 de triples en los últimos partidos. Sabíamos que podía anotar, pero no a ese ritmo, y nos ha desmontado la estrucutura defensiva, nos ha obligado a abrir más la defensa de lo que queríamos".

"Las chicas están hundidas -añadió el técnico del Zamarat-, las vi mal el día de Araski y la semana pasada, pero hoy están hundidas como yo no las había visto. Creían en el trabajo como quedó patente con su esfuerzo sobre la cancha. No lo merecen. Han hecho un trabajo espectacular, les he dado la enhorabuena por el trabajo y el esfuerzo que han hecho. No hay nadie que pueda dudar de una sola de las jugadoras y de sus capacidad para sacar esto adelante". Además reconoció que el final fue "muy cruel": "Después de que habíamos jugado colectivamente muy bien, en un momento, nos hemos encontrado con algo inesperado, y en ocho minutos Lucas nos ha ganado. Es difícil de explicar esta situación inesperada. Podíamos estar ahora con dos victorias: la de Araski y ésta. Y lo peor es que la derrota nos obligará a trabajar en lo anímico, será un gran esfuerzo, sobre todo para las chicas". Respecto al desacierto final de Jenkins, Doce explicó que "le llega el balón porque era el único pase libre y no le queda otra que tirar ese tiro de tres. No es que la hubiéramos buscado, la que queda liberada era ella y no quedaba tiempo para otra cosa pero su esfuerzo es innegable durante todo el partido".