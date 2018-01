Bautista jugará la final de Auckland ante Del Potro

Roberto Bautista será el único representante español en la final del torneo de Auckland (Nueva Zelanda), puntuable para la ATP, después de eliminar este viernes en un duro partido al holandés Robin Haase y de que el argentino Juan Martín del Potro dejase fuera al alicantino David Ferrer.

Bautista vivió una auténtica "batalla" con Haase, decidida en tres tie-breaks y tras casi tres intensas horas de encuentro.

Sin embargo, el de Castellón no estará acompañado por su compatriota David Ferrer, al que el argentino Juan Martín del Potro, segundo cabeza de serie, le cerró el paso por un doble 6-4 a la habría sido su pelea por un quinto título en Auckland. Ferru fue capaz de igualar el tempranero "break" de "Delpo" en el primer set, pero el argentino no perdonó el segundo que logró para ponerse por delante en el partido. En el segundo, hubo igualdad, pero Ferrer desperdició un óptimo 15-40 en el octavo juego y en el siguiente, Del Potro no perdonó una ventaja similar para conseguir una rotura clave que le daría el pase a la final contra un Bautista al que ha derrotado en sus tres últimos choques.