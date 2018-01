Los ex del Cristo Atlético quieren regresar al play off

Cada tarde de entrenamiento en el Ruta de la Plata, un coche llega desde Valladolid para traer a cinco jugadores del Zamora CF. Son Adrián, Fer, Roberto Levas, Charly y Javi Bueno, que mantienen la doble vida que casi todos los futbolistas de la categoría deben llevar para poder disfrutar de su pasión. Por la mañana, trabajo o estudios; después, viaje para entrenar y vuelta a casa. Para ellos es el día a día en una temporada que este domingo alcanza una fecha marcada en rojo para tres de los "pucelanos".

Es el caso de Javi Bueno, Charly y Roberto Levas, que se miden al Cristo Atlético, su exequipo, la familia con la que la temporada pasada alcanzaron el play off en un año histórico para el club: "Fue espectacular. Acabamos líderes la primera vuelta y fuimos a la fase. Allí les queda la ilusión que teníamos y las ganas de ganar", señala Levas.

Para Charly, el partido del domingo será especial "por los amigos" que conserva en una plantilla que consiguió que "las cosas salieran solas", como rememora Javi Bueno, que recuerda que el Cristo Atlético llegó a ganar diez partidos seguidos.

Precisamente, esa es la regularidad que le falta al Zamora CF de esta temporada, un equipo que no ha sido capaz de sumar tres victorias consecutivas y que paga su falta de empaque en forma de brecha con las posiciones de privilegio. "Necesitamos esa racha", reconoce Javi Bueno que, como sus compañeros, sabe que el choque ante el Cristo no será sencillo: "El partido se presenta complicado, pero este equipo no tiene excusas y sale a ganar. En Becerril dimos la cara y hay que seguir creciendo", advierte Levas. "No hay más. Si hay bajas, hay que sobreponerse", apostilla Charly.

La plantilla está concienciada para sacar la situación adelante después del palo que supuso la destitución de Miguel Losada por los malos resultados: "Fueron semanas raras, diferentes. Los entrenamientos eran muy intensos y en el partido no salían las cosas", lamenta Javi Bueno, mientras que Levas añade: "El equipo no estaba en una buena dinámica y los nervios eran para todos. Lo más fácil es echar a uno, pero sería mentir decir que el anterior cuerpo técnico era el único responsable".

Ya con Tornadijo en el banquillo, "el balance es el que es", como resalta el propio Levas: "Hemos ganado tres partidos de cuatro. Las sensaciones son buenas, pero lo difícil es ganar con regularidad". "Tiene a todo el equipo enchufado y hay oportunidades", abunda Javi Bueno.

En cuanto al objetivo para lo que queda de temporada, Roberto Levas lo tiene claro: el equipo rojiblanco luchará por estar entre los cuatro primeros: "Estamos todavía lejos, pero quedan muchos partidos. En la segunda vuelta es más complicado sumar, pero vamos a pelear por estar entre los mejores", concluye el lateral zurdo antes de que los tres se vayan a entrenar. Luego tocará viaje de vuelta y mantener el rendimiento en el trabajo y en el campo, donde el domingo esperan viejos amigos de la pelota.

Selección UEFA en Zamora

El Ruta de la Plata será la sede del encuentro de vuelta de la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA en la que participa Castilla y León y en la que se enfrentará a Cataluña. El partido será el 28 de febrero y lo disputarán tres rojiblancos: los defensas Adrián, Charly y Roberto Levas.