Javi Rodríguez: "Estoy todavía al 70%"

Javi Rodríguez fue uno de los grandes protagonistas del encuentro del pasado domingo ante el Becerril, con permiso, eso sí, de Ángel Encinar, que también regresaba a la convocatoria y lo hacía anotando el tanto de la victoria (0-1). El zamorano volvía a vestirse de corto después de casi tres meses en el "dique seco" por una pubalgia pero lo que estaba previsto que fueran diez minutos positivos se quedaron en seis con una inesperada expulsión. Lo importante, no obstante, era ver cómo se iba encontrando el delantero que admitió que todavía no está "ni al 70 por ciento" de sus posibilidades y tiene dolores en la zona. "La verdad es que en los balones que toqué me noté muy tieso, que me faltaba el ritmo que tienen mis compañeros, pero eso es algo que ya esperábamos". De hecho, el jugador tiene marcada una "mini pretemporada" que incluye la entrada progresiva en el terreno de juego hasta poder llegar a completar un partido, un hecho que tendrá que posponerse hasta que cumpla la sanción. Así, la idea que tiene Javi sobre su puesta punto es ir con cuidado y poco a poco, también en los entrenamientos, para evitar recaídas que puedan salir caras. "Espero que se me vayan quitando los dolores e ir cogiendo confianza", apuntó al tiempo que admitía que no cree que sea hasta febrero o incluso marzo cuando esté al cien por cien.

Durante este tiempo parado el rojiblanco ha podido seguir el devenir del equipo y ver cómo se alejaba de los puestos de privilegio, aunque él siempre ha mantenido desde su llegada en verano que "no me marcaba el play-off como primer objetivo porque sé que es muy difícil". "Es complicado porque hay equipos con más presupuesto y creo que la verdadera prioridad es que el club subsista", comentó. Así, recalcó que el objetivo diario que tienen es el de "ganar el partido de cada domingo, ir puntuando y cuando queden dos meses de competición ver dónde estamos", indicó el zamorano. Respecto a cómo ve a sus compañeros aseguró que hay calidad en la plantilla y jugadores muy válidos, aunque sí es cierto que la juventud a veces ha podido influir en algún resultado.

Además del regreso de Javi Rodríguez y Encinar, ahora se espera la vuelta de Miguel y Dani Hernández que serán dos "fichajes de invierno" muy esperados en la entidad.