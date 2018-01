"Necesitamos una ciudad implicada"

Hace diez días que se fue uno de los mejores años de la historia del Balonmano Zamora. El nuevo ascenso del MMT Seguros a Liga Asobal refuerza el papel protagonista del club dentro del deporte zamorano y vuelve a colocar al proyecto humilde capitaneado por García Valiente donde merece, entre los mejores. Pero no todo es la élite. La entidad crece cada día desde la base y sigue siendo un vivero de deportistas para la ciudad. En un paseo por sus calles, lo raro es no encontrarse a un chico o a una chica con el chándal de los "Guerreros de Viriato", algo que enorgullece a su presidente, José Antonio Quintana, que ha hecho balance en La Opinión-El Correo de un gran 2017 y que ha dejado claros los objetivos para un 2018, al que le pide "un poquito más de implicación de toda la ciudad" y, claro está, "la permanencia"

En ese sentido, Quintana reconoce que el 2017, si no perfecto, sí ha sido "bastante positivo" para el club: "Nosotros estamos bastante contentos de cómo se ha desarrollado el año. Tuvimos una fase de ascenso en la que no partíamos como favoritos y fuimos capaces de subir; empezamos la primera vuelta y, si bien los resultados no eran halagüeños, fruto del trabajo, tuvimos un final muy bueno", señala el presidente del Balonmano Zamora, en lo que al MMT Seguros se refiere.

Asimismo, el mandatario pistacho subraya que "ha habido momentos difíciles" en el primer tramo de la temporada, pero destaca la fortaleza del grupo para solventar la situación: "Este equipo y este vestuario están acostumbrados a lidiar con situaciones así. Aportando todo el mundo se ha podido salir adelante. Es una plantilla con mucha experiencia, muy hecha y al final se apretó la tuerca, regresaron los resultados y todo volvió a ser una balsa de aceite. Había fantasmillas del año anterior en Asobal, pero al final se sale", explica José Antonio Quintana.

Durante esa fase en la que el equipo estuvo ocho jornadas sin ganar, se habló mucho de la necesidad de realizar algún fichaje. El club no lo contemplo y ahora, de cara a la segunda vuelta, tampoco: "Queremos que la cara nueva sea Guille. Estamos abiertos a todas las posibilidades, pero no tenemos pensado hacer ninguna incorporación", advierte el presidente, que confía en los de siempre para lograr la salvación.

Con la vista puesta en ese mismo objetivo, el Balonmano Zamora pide el apoyo de la ciudad. Hace unos días, el club puso en marcha una campaña de socios de media temporada para aumentar su masa social. Actualmente, cuenta con 930 abonados, pero la cifra soñada es mil: "Los precios son justamente la mitad: 45 en tribuna, 40 en preferencia y 10 para juveniles. Creo que son bastante asequibles. Eso sí, el día del Barça todo el mundo tendrá que pasar por taquilla", advierte el responsable de la entidad pistacho.

Más allá del primer equipo masculino, el senior femenino, el Raza Sayaguesa, cerró el 2017 bien posicionado para disputar la fase de ascenso a Plata, la segunda categoría nacional: "Estoy convencido de que lo van a hacer muy bien y veremos a ver si son capaces de dar el salto. Sería fenomenal para el club y no tanto para las arcas, pero lo que se saca con esfuerzo y trabajo hay que protegerlo y valorarlo", remarca Quintana.

También cuesta esfuerzo la cantera, un "trabajo sumergido que no se ve, pero que está ahí". "Somos personas trabajando a piñón y los equipos de base funcionan gracias a eso. El trabajo se está haciendo y se está viendo", asevera el presidente.

Para terminar, en cuanto al asunto económico se refiere, Quintana es claro: "Todo el mundo necesita más dinero. Es cierto que de momento lo estamos encauzando, pero a medida que va creciendo el club precisas de más recursos. Espero que siga el apoyo institucional y de las empresas porque un equipo en la máxima categoría es bueno para todos. En cada sitio al que vamos aparece el nombre de Zamora y ojalá se sepa valorar", concluye.