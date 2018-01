La jueza mantiene la prisión provisional para los jugadores

Las dos hermanas pequeñas de la menor denunciante de Aranda de presuntos agresiones sexuales por parte de tres exjugadores de la Arandina se sometieron hoy a una exploración judicial en la Fiscalía de Menores de Burgos.

Durante alrededor de dos horas, las dos jóvenes, de 9 y 12 años de edad, respondieron a una serie de preguntas formuladas por un equipo de dos psicólogas, interrogatorio en el que no hubo nadie más, "ni juez, ni fiscal ni las partes", según relató a su salida el abogado de la menor denunciante, Fernando García Puertas.

"No se puede revelar el contenido de lo que han dicho al ser menores", aseveró, al mismo tiempo que explicó que se trata de "una exploración judicial a las menores por parte de un equipo de dos psicólogas". "Ha sido en una sala que a través de una cámara se graba la sesión; se puede preguntar por escrito, se da a las psicólogas y ellas preguntan a las menores", aclaró.

El letrado de la acusación particular sostuvo que se trata de "una prueba más" y aseguró que por el momento la juez instructora del caso no ha notificado la fecha en la que está previsto que preste declaración el cuarto jugador de la Arandina que aparecía también en el vídeo que aportaron dos testigos y que fue grabado por la propia menor en el piso donde supuestamente ocurrieron los hechos denunciados el pasado 26 de noviembre.

Con respecto a cómo se encuentra la menor denunciante con el desarrollo de este caso, García Puertas afirmó: "Mal, mal, sigue estando mal, sigue en tratamiento" y expresó su confianza en "esperar a que esto amaine un poco y deje de ser un circo porque esto tampoco le beneficia a ella en absoluto".

El letrado de la acusación popular, Luis Antonio Calvo, añadió: "Imagináoslo. Tal y como va evolucionando va estando peor que al principio; la doble victimización que se está produciendo hay que tener mucho cuidado con ella". Asimismo, se refirió a que por el momento también desconoce cuándo va declarar el cuarto jugador de la Arandina y reiteró como justificación de que la menor no lo mencionara cuando prestó declaración ante la juez porque "como no intervino en los hechos no ha querido involucrarlo". "No sé porqué los jugadores no han mencionado su existencia", agregó.

Siguen en prisión

La Audiencia Provincial de Burgos ha desestimado los recursos de apelación presentados por las defensas contra el auto de prisión de los tres exjugadores de la Arandina el pasado 13 de diciembre, dictado por la juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda de Duero en sus diligencias previas.

Así, ratifica las resoluciones en todos su pronunciamientos manteniendo la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres investigados. Contra este auto no cabe recurso alguno, según informaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, una vez completada la notificación a todas las partes.

Sobre este auto, el abogado de la menor denunciante señaló que "viene a ratificar lo que se venía solicitando: que sigan estando en prisión porque todavía hay muchas pruebas que practicar". Por su parte, el abogado de la acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, aseguró que "no podía ser de otra manera".

"Se va ratificando la versión de la víctima y como consecuencia no cabe otra que mantener el auto de prisión, a parte de la posibilidad de fuga que existe de los investigados porque las penas a las que se enfrentan son muy graves y la posibilidad de alteración de pruebas", señaló a su entrada a los juzgados. Además, agregó que "se tiene un testigo que aún no ha declarado y si salen de prisión pueden alterar las investigaciones que se están realizando", sentenció Calvo.