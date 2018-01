Dos zamoranos inician el asalto a la Liga Universitaria

Alberto González y Fernando Turiel pasan las navidades en casa, un tiempo muy corto pero suficiente para volver a echar de menos las cosas que habían ido acostumbrándose a no tener en Estados Unidos. Son unos días para cargar las pilas y volver a "vivir el sueño americano" disfrutando de su pasión.

Los dos tenistas zamoranos han vivido la primera parte de la experiencia en Estados Unidos y ya han guardado en la mochila unas cuentas experiencias que no olvidarán. Sin embargo, ahora comienza lo más importante para ambos: la temporada tenística universitaria para la que han viajado hasta allí.

El camino para iniciar estas eliminatorias no ha sido un camino de rosas ya que ambos han tenido que adaptarse a la vida universitaria en Estados Unidos. Echar de menos a la familia y a los amigos fue el primer escollo de los dos zamoranos, quienes además tuvieron que acostumbrarse a no alimentarse con la "dieta mediterránea" e intentar no caer en los trucos de la comida rápida, santo y seña de Norteamérica.

La rutina a la que se enfrentan los dos zamoranos cada día empieza muy pronto porque antes de comenzar las clases tienen ya varias horas de entrenamiento. "Al principio cuesta habituarse pero después de unos días ya te habitúas a madrugar y a entrenar a primera hora" explica Fernando Turiel.

"Lo bueno es que puedes diseñar tu propio horario para asistir a las clases y así se hace más fácil compatibilizar todo" explica un Alberto González que ha iniciado Ingeniería Mecánica en la Universidad de South Dakota.

Ambos tenistas llevan varios meses enfrentándose a sus compañeros de equipo, la gran mayoría de fuera de Estados Unidos y en una situación similar a la de Fernando Turiel y Alberto González, lo que permite que las horas muertas las puedan pasar juntos y entre todos consigan una mejor adaptación.

Mientras que en lo académico ambos van sacando adelante sus carreras con una gran cantidad de exámenes que les obliga a no desfallecer para seguir adelante, en los tenístico la temporada comienza en las próximas semanas.

Ambos jugadores intentarán defender el honor de sus universidades cada semana con partidos de individual y de dobles, algo similar, aunque con bastantes diferencias, al formato con el que España compite en la Copa Davis.

"Hemos tenido que adaptarnos al estilo de saque y volea, especialmente en los partidos de dobles a los que no estamos acostumbrados porque aquí sólo jugábamos en individual" explica Fernando Turiel quien confiesa el sufrimiento de las primeras semanas para poder rendir en los partidos de dobles.

En individual y después de muchos años disputando sus encuentros en pista rápida, los zamoranos si que han mantenido su estilo más defensivo y que les permite poner en dificultades a sus rivales de la liga universitaria.