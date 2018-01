Paula Domínguez se reafirma como una verdadera promesa

La piragüista zamorana Paula Domínguez lleva meses concentrada en el Centro de Tecnificación Deportiva de Los Alcázeres (Murcia) donde, tal y como ella misma reconoce, ha progresado y subido de nivel sobre la canoa. "Desde que llegué a Murcia no he hecho más que mejorar", aseguró la integrante de la ADZ-Iberdrola que ahora se entrena con otras canoístas.

"Lo primero y más importante es que entreno con otras cuatro chicas y no como en Zamora, que he estado siempre entrenando sola porque yo era la única chica canoísta. Entrenando sola te crees que entrenas, pero en realidad no haces nada. Allí te acostumbras a entrenamientos de verdad: en grupo, marcando ritmos, cambiando olas, ayudándonos entre las compañeras? De repente entras en una rutina de entrenamientos en la que ya de golpe te empiezas a creer importante, una verdadera deportista de élite; aquí iba a las competiciones de Castilla y León y yo era la única participante porque nadie se preocupa por promocionar la canoa sino más bien lo contrario", aseguró durante una visita a la capital por las fiestas navideñas.

Paula Domínguez también habló de su día a día en Murcia, jornadas en las que "entrenamos a las 6.30 de la mañana - antes de ir a clase - porque aquella es una zona de mucho viento y a esas horas el Mar Menor está más calmado. Muchos días nos tenemos que desplazar tierra adentro hasta Murcia capital para entrenar en el río Segura y así resguardarnos del fuerte viento de la costa. Ya eso nos lleva más de una hora para ir y otro tanto para volver a la residencia, lo cual incide en el cansancio; pero siento que el esfuerzo me hace mejorar y eso hace que merezca mucho la pena". En cuanto a los objetivos deportivos para la temporada 2018, la zamorana explicó que ahora mismo tienen en mente unos controles selectivos, pero todavía no tienen marcados objetivos claros sobre regatas internaciones a las que van a asistir en los próximos meses.

Lo que es una evidencia es la calidad de la zamorana que despertó el interés de la Federación gracias a los buenos resultados en 2017.