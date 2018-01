Nadal pierde ante Gasquet su primer partido del año

El número uno mundial Rafa Nadal perdió este martes su primer partido del año por 6-4, 7-5 ante Richard Gasquet, en el torneo de exhibición de Kooyong, pero dijo estar contento tras ver que su problemática rodilla estuvo "bien".

La lesión de rodilla de Nadal obstaculizó su final de temporada en 2017 y lo obligó a saltarse en torneo de Brisbane la semana pasada, pero sí le permitió someterse a un entrenamiento en este torneo de exhibición en Melbourne.

Aunque perdió dos sets seguidos, el español dijo que seguirá trabajando duro hasta el inicio del Abierto de Australia, el lunes en Melbourne Park.

"Estoy muy contento de haber vuelto a Australia", aseguró. "Tuve un año duro en 2017 y empecé mi preparación más tarde de lo habitual".

"Esto fue una buena prueba para mi después de un buen entrenamiento, eso es lo más importante".

Nadal de 31 años, encabeza la lista de apertura del Abierto de Australia y dijo estar preparado para afrontar la primera ronda.

"La rodilla está bien", respondió ante la inevitable pregunta.

"Estoy aquí. Si no me sintiera bien, no estaría aquí, así que eso es una buena noticia", añadió.