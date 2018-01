Carlos Tornadijo: "Hemos sabido aprovechar para ganar el partido"

El entrenador del Zamora, Carlos Tornadijo, se mostraba doblemente feliz por lo conseguido en la gélida tarde de principios de año ya que "es una victoria muy importante en un partido que no era fácil" debido al rival que había enfrente y por los contratiempos meteorológicos.

Y es que "el estado del terreno de juego era muy complicado y así resultaba muy difícil poder jugar al fútbol. Aun así, lo hemos intentado y en una acción a balón parado hemos sabido aprovechar para ganar el partido".

Por todo ello Tornadijo dijo estar muy "contento con el trabajo del equipo porque a pesar de cómo estaba el campo se ha luchado y se ha intentado jugar al fútbol. Me voy contento con el trabajo de mis jugadores que lo han dado todo". El entrenador Becerril, Jose Antonio Hernando, no estaba nada contento con el resultado final del enfrentamiento y algo más con el juego practicado por los suyos, pero eso no le consolaba ya que a su juicio "ha sido un partido muy igualado. Creo que el marcador ha sido injusto". Para el máximo preparador de los locales los suyos merecieron más.