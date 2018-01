Pleno para los zamoranos en la cuarta jornada

Sobresaliente. Así fue la cuarta jornada del Campeonato de España por Selecciones Autonómicas para los representantes del balonmano zamorano que se encuentran participando en este campeonato bajo la bandera de Castilla y León en Galicia. Un día excelente en el que todos los equipos con componentes del Balonmano Zamora conocieron la victoria, logrando así iniciar sus diferentes caminos en la segunda ronda del torneo con muy buen pie.

En categoría infantil hubo pleno de victorias para los combinados castellano-leoneses. Las infantiles, que aspiran a conquistar la Copa de España tras no poder superar su grupo de clasificación, iniciaron la fase eliminatoria de este torneo con una sólida victoria frente a Murcia. Un triunfo en el que colaboró Celia Refoyo, si bien no pudo anotar ningún gol en un partido con 17-12 como resultado final. Mientras, por su parte, los infantiles avanzaron a semifinales tras ganar con rotundidad a la selección de Navarra por 27-20; un éxito del que fue partícipe el zamorano Marco Torres, si bien no pudo ver puerta. Ambos equipos volverán a jugar hoy, las chicas frente a Canarias por un puesto en la final copera; los chicos contra la potente Cataluña, una de las favoritas a proclamarse campeona de España en esta categoría.

Las buenas noticias de esta cuarta jornada continuaron para Castilla y León en categoría cadete, donde también los equipos arlequinados consiguieron sumar dos triunfos. Las féminas, dentro de la Copa España, superaron la ronda de cuartos de final con soltura al imponerse por 23-30 a la selección de Canarias en un encuentro en el que la jugadora del Valbusenda María Alonso terminó sin goles pese a gozar de bastantes minutos de juego. Por su parte, el plantel masculino, salió airoso de una dura batalla frente a al combinado anfitrión, Galicia, al que batió por 27-31 en un igualado y emocionante partido. Una contienda que deja al equipo en el que juega el portero Miguel Guarido en semifinales, ronda en la que luchará por llegar al último partido del Campeonato de España frente a uno de los grandes favoritos, la selección de Madrid.

Por último, Castilla y León Juvenil Femenina consiguió certificar las buenas sensaciones que dejó frente a Cataluña y Asturias con un nuevo triunfo. Esta vez en cuartos de final, superando en un durísimo encuentro a la Comunidad Valenciana por 26-22.

Las chicas de Leo Álvarez se vieron forzadas a remontar en un final de infarto en el que, pese al marcaje individual al que fue sometida, Elba volvió a ser decisiva. Una victoria que vuelve a situar a este equipo en la lucha por las medallas. Una pelea que dará comienzo con el choque de mañana frente al combinado de Madrid en semifinales.

Sin duda, un inolvidable día para los zamoranos en un Campeonato de España por Selecciones Territoriales del que hoy se jugará una nueva e interesante jornada. Un capítulo decisivo para los zamoranos.