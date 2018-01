El Leganés toma ventaja ante el Villarreal y el Levante remonta al Espanyol

El Leganés ha vencido (1-0) en Butarque al Villarreal con un solitario tanto de Nordin Amrabat y el Levante ha remontado en Cornellà para vencer (1-2) al Espanyol en partidos correspondientes a la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, choques en los que tanto pepineros como granotas han encaminado sus eliminatorias obteniendo sendas ventajas para el partido de vuelta.

En Butarque, el equipo 'groguet' comenzó mandando a base de una gran triangulación de balón con Manu Trigueros como principal director de orquesta. Poco a poco, el submarino se acercó al área de Nereo Champagne con un Enes Ünal con ganas de gol. El Villarreal buscó el gol con Samu Castillejo, muy activo en ataque, y a punto estuvo de conseguirlo tras un córner que sacó bajo palos Raúl García.

El Leganés fue de menos a más y protagonizó algunas llegadas en los últimos minutos. No obstante, ni pepineros ni amarillos culminaron ningún acercamiento en los primeros 45 minutos. Sin embargo, la segunda parte comenzó con más ritmo, marcado en los locales por Gerard Gumbau. Denis Cheryshev apareció para poner el primer disparo entre los tres palos. Pero fue Nordin Amrabat el que, con un tiro raso al primer palo, adelantó a los pupilos de Asier Garitano.

El cuadro castellonense respondió con una buena ocasión del turco Ünal y otra de Raba pero los locales no se cohibieron a la hora de buscar el segundo mostrando, a la vez, una gran solidez defensiva. Castillejo no cejó en su empeño de equilibrar el marcador y sirvió un balón en bandeja a Fornals, cuyo disparo se fue desviado. A pesar de volcarse en el área rival, los de Javi Calleja no derribaron el muro pepinero y el Leganés tomó, de esta manera, ventaja de cara a la vuelta.



Remontada del Levante

Por su parte, el Levante consiguió la victoria a domicilio ante el Espanyol. Gerard Moreno adelantó al cuadro perico en Cornellà a la media hora de juego al cabecear un buen centro del argentino Piatti. El Levante igualó desde el punto de penalti 10 minutos después por medio de Morales, un penalti polémico ya que el esférico pudo salir previamente por la línea de fondo. Los de Quique Sánchez Flores quisieron reponerse al mazazo del empate pero Sergio García no aprovechó las acometidas blanquiazules en unos primeros 45 minutos de ida y vuelta.

Nada más comenzar la segunda mitad, el conjunto granota tuvo el 1-2 con un disparo de Boateng que estrelló el esférico, solo, ante Diego López. El goleador Gerard Moreno respondió inmediatamente con un remate ligeramente desviado pero Sergio García, negado con el gol, tuvo la mejor al golpear, desde el pico del área, una pelota en el poste. El Espanyol mereció el segundo que a punto estuvo de lograr el zaguero brasileño Naldo hasta en dos ocasiones.

Tras unos minutos sin ocasiones, los pupilos de Muñiz se pusieron por delante con un tanto de Ivi a 15 minutos para el final tras un jugadón de Morales. El conjunto barcelonés se resistió a rendirse y estrelló otro balón en el palo por medio de Sergi Darder. El conjunto valenciano protegió la ventaja a pesar de la tremenda oportunidad de Gerard Moreno en el último suspiro con parada de Raúl Fernández incluida.