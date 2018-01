Deporte zamorano: En la máxima categoría

El MMT Seguros Zamora ha sido uno de los equipos zamoranos más sobresalientes del último año.

Eso lo certifica no sólo el hito de lograr el ascenso a máxima categoría la última campaña sino también la labor que hay detrás con la cantera del Club Balonmano Zamora que corrobora un buen trabajo desde las bases hasta al élite.

La buena racha del conjunto pistacho le llevó a regresar a Asobal y estar por segunda vez en su historia en la división de honor a la altura de equipos como el FC Barcelona, el Ademar León o el Helvetia Anaitasuna. Pero no sólo eso, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría y sin grandes fichajes, el MMT Seguros ha aprobado la primera vuelta de la nueva temporada, en la que los inicios no fueron nada alentadores pero en cambio el final de campaña ha sido de lo mejor, con victorias frente a equipos clasificados en los primeros puestos y que disputan competiciones europeas.De esa forma, el MMT Seguros ha logrado salvar los muebles y concluir el año y la primera vuelta en Liga Asobal en puestos de permanencia de la categoría, que es este año su mayor aspiración.



Aficionados y plantilla celebran el ascenso a Liga Asobal del MMT Seguros-Balonmano Zamora. | Foto Javier de la Fuente

También en máxima categoría, aunque en este caso de baloncesto femenino, se encuentra el Quesos El Pastor.

El equipo zamorano logró en 2017 mantenerse una campaña más en la Liga Femenina y aunque en la actual temporada la primera vuelta no ha sido muy buena mantiene la pugna abierta por permanecer en lo más alto del baloncesto femenino español.

Zamora CF

Por lo que respecta al deporte rey y al equipo más importante de fútbol de la provincia, el 2017 no puede considerarse un buen año para el Zamora CF, ya que la temporada pasada no logró el objetivo de ascender a Segunda B y en la nueva campaña tampoco se han visto cumplidas las expectivas de estar entre los mejores del grupo VIII de Tercera División. Ello pese a que la nueva temporada ha llegado marcada por la frescura que da el contar con una nueva directiva al frente de la cual está Didia Liedo, primera mujer que preside el equipo y única persona que se atrevió a coger las riendas del club en un momento con una delicada situación económica que aún no se ha superado totalmente. Tampoco en lo deportivo se ha alcanzado el objetivo en la clasificación y ello ha llevado al relevo en el banquillo a finales de noviembre para que Carlos Tornadijo fuera el nuevo entrenador rojiblanco en sustitución de Miguel Losada.

Quien sí consiguió su objetivo al término de la temporada 2016-2017 fue el CB Zamora Aquimisa, que juega un año más en LEB Plata.