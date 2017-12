M. L. S.

El nuevo entrenador del Quesos El Pastor, Eloy Doce explicó tras la dura derrota que "perder así duele mucho y sobre todo después de todo lo que habíamos trabajado durante el partido pero nos falto acierto, nos faltó claridad, conceptos. Las chicas han puesto todo de su parte y creo que en los dos últimos minutos han aparecido fantasmas, situaciones inexplicables en jugadoras experimentadas. Hemos cometido errores y les hemos permitido entrar en el partido en dos minutos cuando teníamos un control absoluto. No hemos sabido cerrar el partido por muchas razones: algunas habrá que analizarlas y otras, supongo que por la situación de ansiedad en que estamos. Hemos perdido unos balones inexplicables, nos ha faltado disciplina con lo que habíamos hablado y luego, ha habido lanzamientos que no teníamos que haber hecho. Teníamos que haber ido más al contacto, a buscar la línea de tiro libre y hemos intentado decidir el partido en lanzamietos lejanos. Hemos cometido una cadena de errores que ha traído como consecuencia que Araski nos ganara el partido".

El entrenador asturiano reconoce que "el rival ha tenido esa pequeña fortuna que nos ha faltado a nosotros, han metido esos dos triples que les permitieron acercarse. Es una pena porque las chicas se merecían otro final pero Araski ha sido mejor, un punto por encima. Nos vamos con cara de tontos y con una derrota dura anímica y mentalmente porque era un partido en casa, contra un rival con problemas y sabíamos que iba a ser un partido cerrado y tenso. No hemos sido capaces de cerrarlo y la decepción es grande".

Eloy Doce explicó en rueda de prensa que en el día que tuvo para preparar el partido "he tratado de conocer el equipo con vídeos, y hemos tenido una sesión que no podía ser muy intensa un día antes del partido. Lógicamente, tendremos que cambiar cosas pero hoy, en lo táctico, decidimos que no íbamos a hacer modificaciones y trabajar solo sobre lo anímico, hablando con las chicas. Han estado intensas, han creido en la victoria, al principio no han estado bien pero han mejorado poco a poco, hemos hecho un muy buen tercer cuarto, pero al equipo le falta claridad a la hora de jugar, ideas más claras, estamos muy limitados con una sola base, lo que nos obliga a hacer muchas cosas. En el juego interior necesitamos una rotación más, hay que adaptar a Alisia que debe ser un referente en otros sentidos y no solo en calidad de juego. Hay mucho trabajo por delante".