"2017 ha sido un muy buen año para la FEB"

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), no dudó en calificar "como un muy buen año" al 2017 que finaliza y en resaltar la estabilidad económica de la institución que "está muy viva". Ha sido "un muy buen año para la Federación y el baloncesto español", resumió el presidente de la FEB su primer año natural completo al frente de la organización.

La Federación "está cerrando el año por encima de las previsiones más optimistas. Repetir un doblete (oro de la selección femenina en el europeo de Praga y bronce de la masculina en Estambul) no entraba ni en las mejores previsiones. Tienen un mérito tremendo, pues ambos equipos han trascendido el baloncesto. Incluso el no aficionado al baloncesto se siente identificado con estos jugadores y jugadoras", dijo Garbajosa. Según el máximo dirigente de la FEB, el 2017 ha sido un año clave para lograr el equilibrio institucional. "Hemos alcanzado la tan ansiada estabilidad económica. La Federación transmite credibilidad y estas selecciones transmiten ilusión. En un momento complicado, todos los patrocinadores siguen con nosotros y, además, tenemos nuevos miembros en la familia", apuntó el ex jugador de la Selección Española.

Garbajosa también se refirió, en la entrevista concedida a los canales oficiales de la institución al conflicto FIBA-Euroliga: "La FEB ha hecho un esfuerzo tremendo, y lo vamos a seguir haciendo para encontrar una solución definitiva".

La referencia al Mundial femenino que organizará España en 2018 fue obligada.

"Tenemos la mejor selección de la historia, una isla de Tenerife volcada. Tenemos todos los medios para organizar un gran torneo", aseguró.

"La FEB quiere ser siempre innovadora. Ser siempre de los que cogen la bandera de los nuevos productos y de las nuevas vías de desarrollo. Me encanta tener la sensación, trabajando aquí, de que esta es una Federación absolutamente viva", concluyó Jorge Garbajosa. EFE

29-12-2017