El Quesos El Pastor despide 2017 con nuevo entrenador

El último partido del año del Quesos El Pastor será el del debut del nuevo entrenador, Eloy Doce que, sin tiempo para preparar casi nada, afrontará el complicado compromiso de ganar al Araski vitoriano que ya cayó el pasado año en el Angel Nieto en el partido final de la primera vuelta.

El nuevo entrenador del Quesos El Pastor aseguró en el acto de presentación celebrado ayer que "estoy aquí con un reto importante, que es el de mantener al equipo en Liga Femenina, intentar ganar partidos y cambiar la dinámica, siempre con el mejor juego posible que nos permita captar aficionados. Llego con mucha ilusión e intentanto acoplarme lo antes posible. El primer contacto ha sido bueno, esta mañana hemos podido hablar con la jugadoras, hemos entrenado una hora y hoy haremos la segunda sesión".

Doce reconoce que el partido contra Araski "es muy importante como todos los que tendremos a continuación, en especial los cuatro próximos, con tres en casa y otro fuera, que pueden suponer una buena oportunidad de cambiar la tendencia y sumar, que es lo urgente ahora. Con las victorias vendrá la confianza en el juego y la tranquilidad que nos permita ganar el mayor número posible de partidos para lograr la permanencia. Cuanto antes mejor. Es una tarea complicada pero si no pensase que es posible y las referencias que tenía del equipo son buenas, y creo que el equipo tiene capacidad para ello".

El entrenador asturiano afincado en Mallorca reconoce que, con un solo dia para preparar el primer partido poco se puede hacer, "sobre todo, trabajar en lo anímico e intentar darle tranquilidad a las jugadoras para afrontar el partido de mañana. En lo táctico no habrá cambios, pero sí espero en lo anímico y comenzaremos a marcar las pautas de lo que queremos, de cómo queremos jugar, de la intensidad, de ser un equipo defensivamente más fuerte, más duro, con más oficio. Lo empezaremos a desarrollar a través de mensajes, de decisiones en el partido y de conversaciones que ya estoy manteniendo con las jugadoras. Esperamos el mayor de los ánimos para el partido. Tenemos que ser un equipo que salga como en el partido contra Ferrol, pero mantener una regularidad. Hemos hablado de mantener una línea regular durante todo el partido, ser más constantes y regulares. Intento conocer a las jugadoras, veré vídeos, no sólo de nuestro equipo sino también del rival".

Eloy Doce explicó en la rueda de prensa de presentación que "entre el baloncesto masculino y el femenino hay algunas diferencias, pero a nivel táctico, creo que se juega mejor en liga femenina que en otras categorías. Lógicamente, la cuestió física y atlética prima más en el baloncesto masculino, el jugar por encima del aro, pero no hay grandes diferencias. Además creo que en cuanto a la disciplina y el compromiso, es mayor en las chicas. Yo trabajaré como siempre lo he hecho".

Eloy Doce recordó que lleva más de 20 años como entrenador, "desde que venía aquí con el Grupo Covadonga y el Vetusta de Oviedo, en la época en que jugaban Saulo, Rubén López, Jesús Vicente...ya era entrenador en esa época". Hasta el pasado mes de noviembre estuvo en Islandia: "Llevaba casi año y medio con el equipo, las incorporaciones no fueron las que hablamos y decidimos de mutuo acuerdo rescindir el contrato porque yo también echaba de menos la familia. Era el momento de volver y buscar otras opciones más cercanas, y más interesantes deportivamente".

El presidente del CD Zamarat, Carlos Baz, apuntó que "Eloy Doce es la persona en la que nos hemos fijado y hemos confiado para intentar enderezar el rumbo del equipo, para ganar partidos y salir lo antes posible de la parte baja de la tabla y alcanzar la permanencia". "Es un entrenador suficientemente capacitado y preparado, y aportará muchísimas cosas para conseguir el objetivo que nos hemos marcado".

El nuevo entrenador que sustituye en el puesto a Lucas Fernández, también explicó que "he entrenado en todas las categorías FEB y la Liga Femenina era la que me faltaba" y apostó por el "equilibrio en el baloncesto, aunque ahora mismo no es cuestión de lo que me guste a mi como entrenador sino que necesitamos ganar partidos. Para ello tenemos que mejorar muchísimo el trabajo defensivo, ser más duros, pero a nivel táctico necesitamos un poco de tiempo para desarrollar ideas sólidas pero si no defendemos bien atrás, va a ser difícil. Cuando no estás bien, siempre es más fácil basarse en el trabajo defensivo que no depende de la pelota y los conceptos son mucho más claros. En todo caso quiero un equipo que sea capaz de correr y de jugar en ataque inteligentemente. Que sepamos a quién hay que darle la pelota en cualquier momento, minimizar los errores y tratar de mejorar en algunos detalles que analizaremos".