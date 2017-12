Aquimisa cae al final en el duelo con el colista (95-89)

El Aquimisa Queso Zamorano sufrió este viernes un serio revés en sus aspiraciones de lograr la permanencia tras caer ante el último clasificado, el Martorell (95-89) en un partido que tuvo controlado hasta el último cuarto y en el que dominó en el marcador hasta que, a falta de 1´20 para el final el equipo catalán tomó la delantera que ya no abandonaría en un larguísimo minuto final en el que los zamoranos hicieron todo lo posible para alargar el tiempo pero no pudieron evitar una nueva derrota.

El primer cuarto resultó muy igualado aunque era el Aquimisa el que llevaba la iniciativa con un juego coral en el que todos los jugadores se repartían las tareas en ataque. El empate a 22 del primer parcial trajo a continuación momentos de inspiración zamrana con un Méndez muy acertado y el partido se iba al descanso con un rotundo 31-40.

Tras el descanso, el CB Zamora se mantuvo muy sólido conservando siempre ventajas cercanas a los diez puntos durante todo el tercer cuarto.

Comenzó bien para los zamoranos el último parcial pero Martorell encontró el acierto en este tramo final y poco a poco se fue aprovechando del enorme desgaste físico que habían realizado los zamoranos. Esta vez no brilló en los momentos decisivos Hansen, que continúa muy tocado por las lesiones, y el marcador se igualó (83-83) a falta de poco más de un minuto. Girao lideraba al conjunto catalán y acertó seis tiros libres casi consecutivos que resultarían fundamentales para entrar en el último minuto con cinco puntos de desventaja para el Aquimisa que ya no pudo hacer mucho más pese a provocar personal tras personal.