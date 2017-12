"El equipo ha dado una buena imagen y crecerá"

Lucas Fernández explicó tras felicitar a Ferrol que "con diferencia, ha sido el mejor partido que hemos jugado aquí en casa, el más consistente porque veníamos de jugar en Girona y recibir un resultado muy duro. Hoy hemos tratado de ser consistentes en muchos momentos, no nos hemos ido nunca del juego a pesar de que ellas nos han respondido con un gran acierto en algunos momentos. El partido ha ido a un final cerrado y ahí son los pequeños detalles: un tiro de tres que ellas anotan que hace incrementar su ventaja, nosotros intentamos al final del último cuarto ser agresivas hacia el aro pero no conseguimos las ventajas que queríamos. En definitiva, sí que me voy contento porque el equipo está pleno de ilusión, de actitud, a pesar de tener una semana como la que hemos tenido sin Jelena y Anja, o sin Jenkins algunos días. Hoy, más que nunca, tengo que felicitar al equipo".

El entrenador del Quesos El Pastor reconoció a preguntas de los periodistas tras el partido que "el equipo ha pasado bien el balón. En el primer cuarto hemos tenido acierto pero porque hemos encontrado los mejores tiros que podíamos, pasándonos el balón. Pero en el tercer cuarto, en cuanto el partido se aprieta, nos cuesta más y estoy convencido de que, con el trabajo diario, y con tener semanas normales, iremos mejorando en eso".

El entrenador del Zamarat reconoce que, a diferencia de otras veces, "sí que es cierto que no nos hemos ido del partido y mantuvimos las ideas defensivas que habíamos planteado pese a ir por debajo en el marcador". Además cree que el Quesos El Pastor "ha dado una buena imagen y crecerá".

Respecto a los instantes finales del partido, Lucas Fernández, declaró que "teníamos idea de ser muy agresivas porque sabíamos que los dos equipos estaban en bonus. La jugadora con más capacidad para jugarse el "uno contra uno" es Marina Lizarazu. Encontró un balón doblado, fue para adentro en una situación muy complicada de arbitrar y no conseguimos anotar para ir a la prórroga. Pienso que debemos ser todavía más exigentes en algunos momentos del partido cuando nos empieza a llegar el cansancio para jugar de una manera más inteligente".