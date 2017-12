Quesos El Pastor inicia su "triduo navideño" en casa

Quesos El Pastor iniciará hoy su particular "triduo navideño" en casa que le hará enfrentarse durante estas fiestas a Ferrol, Araski y Gernika, aunque prolongará esta racha en el Angel Nieto hasta el 13 de enero cuando recibirá también al Gipuzkoa. Será una buena oportunidad para que el equipo naranja consolide la progresión que está experimentando en las últimas semanas aunque el nivel de estos rivales es muy alto y cualquier victoria será muy difícil de conseguir.

La clave estará en que por fin, todo el equipo rinda al "cien por cien" ya que hasta el momento mo ha habido una buena cohexión ya que, hasta la pasada jornada, no hemos podido ver a pleno rendimiento a Jelena Ivezic quien, sin embargo, no encontró correspondencia en todas sus compañeras en Girona.

Así pues, hoy podría verse al Quesos El Pastor por primera vez a pleno rendimiento, y lo necesitará para ganar a un viejo conocido como es el Universitario Ferrol que ha conseguido formar un bloque fortísimo esta temporada, con escasos efectivos, pero de gran calidad. Lino López dirige a un bloque de jugadoras con gran experiencia en la liga como son Bea Sánchez, María Araújo, Marina Delgado, Patricia Cabrera o la británica Rachel Vanderwal, muy integrada en la Liga; y al tiempo ha acertado con las jugadoras americanas que llegan al basket europeo desde Ferrol: la alero Alexis Prince y la escolta Jamie Weisner.

Esta gran plantilla ha respondido a las espectativas y se ha situado con total autoridad y tras ser la única que ha ganado a Perfumerías Avenida este año, en una tercera plaza que ya le ha dado la clasificación matemática para la Copa de la Reina que se celebrará en Zaragoza según confirmó el jueves la Federación Española.

Lucas Fernández, como siempre, ni quiere oir hablar de lo que pueden suponer para el equipo cuatro partidos seguidos en casa ya que "solo puedo pensar en el partido de Ferrol, no me atrevo a ir más allá. Después de arrancar la liga con tres partidos fuera de casa éramos conscientes de que iba a ser un handicap, y ahora en la segunda parte, nos ilusionan estos cuatro en el Angel Nieto, nos llena de energía poder competir con el apoyo de nuestra afición, pero no podemos pensar en qué va a pasar dentro de cuatro semanas. Tenemos que concentrarnos aquí y ahora". "Si algo tiene este equipo es actitud y carácter. Si hacemos un resumen breve de la primera vuelta con los problemas de pretemporada, alguna jugadora que marchó, dos incorporaciones... es una actitud de carácter y compromiso. Podemos fallar en otras cosas, pero con esa actitud debemos de conseguir nuestras opciones para enfrentarnos a Ferrol".

Respecto a la abultada derrota encajada en Girona en la pasada jornada, Lucas Fernández señaló que "hemos trabajado esta semana en que tenemos que entencer que determinados errores que cometemos, no pueden quitarnos la confianza de manera tan rápida. En eso somos muy críticos con nosotros mismos. Igual que cuando metes tres triples seguidos o tomas tres buenas decisiones, el equipo va hacia arriba, no podeos fundamentar eso en el acierto o en que el rival te castigue con la canasta. En Girona dejamos de confiar en lo que hacíamos o cómo lo hacíamos porque el rival nos castiga. No podemos perder la perseverancia en lo que hacemos y cómo lo hacemos en base a que la pelota no entre o a que el rival consiga un parcial alto. Porque eso, a un equipo como nosotros, nos hace mucho daño".