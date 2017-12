Zidane y Valverde 'pasan' del pasillo al Real Madrid

Los entrenadores del Real Madrid y del FC Barcelona ha coincidido en restar cualquier importancia al posible pasillo, que el equipo azulgrana ya ha confirmado que no realizará este sábado en el Santiago Bernabéu, y han explicado que centran todo su atención únicamente en los aspectos futbolísticos del 'clásico'.

En su último partido oficial, el equipo blanco se proclamó campeón del Mundial de Clubes tras batir al Gremio brasileño (1-0). Ante la pregunta de si podría haber pasillo en el Bernabéu, el director de Relaciones Institucionales del FC Barcelona, Guillermo Amor, ya avanzó que lo descartaban porque el club catalán no participó en dicha competición.

¿Quién ganará el clásico? Los aficionados opinan. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

"Al final no me interesa para nada. Solo me interesa el partido de mañana, a todos los jugadores y a todos los madridistas lo que nos interesa es el partido de mañana", zanjó este viernes Zinedine Zidane en rueda de prensa.

Prácticamente al mismo tiempo, su homólogo azulgrana, Ernesto Valverde, contestaba a una pregunta similar en Barcelona y trasmitía una similar recordando que "este asunto del pasillo es algo que hace años se hacía en plan simbólico, era un reconocimiento de jugador a jugador, sin ese cariz mediático de ahora que lo está contaminado todo".

"Nuestro reconocimiento el Madrid lo tiene por lo que ha conseguido este año. Yo no haría el pasillo a nadie y tampoco querría que me lo hicieran a mí, si se diera el caso, porque el tinte que tiene ahora el pasillo ha perdido la esencia que tenía hace años", lamentó el preparador extremeño.

Valverde: ''El partido tiene suficientes alicientes como para que los dos partidos salgamos muy puestos''. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Valverde afirma que el clásico es una oportunidad para que su equipo se resarza después de la derrota en la Supercopa de España, cuando los azulgranas cayeron por un resultado global de 5-1.

"Estamos ilusionados con este partido porque es una gran oportunidad para resarcirnos de lo que ocurrió. Estamos todos listos para enfrentarnos al Real Madrid", ha asegurado Valverde, quien ha admitido que los dos partidos de la Supercopa le sirven de referencia para preparar el duelo.

Eeste sentido, no cree Valverde que su equipo, líder de LaLiga Santander con una ventaja de once puntos sobre el Real Madrid, sea el favorito para sumar los tres puntos en el Bernabéu.

"No creo que seamos favoritos. Son partidos especiales y no importa la clasificación. Ellos juegan en casa y ahí son potentes", ha recordado.

De esta manera, ha negado que sea un partido decisivo para la liga -"pase lo que pase en este partido quedará mucho para los dos equipos y todo por decidir", ha dicho- y ha recordado que el Atlético de Madrid sigue de cerca el liderato azulgrana.

"Tenemos a Atlético de Madrid a seis puntos que, si no ganásemos y lo hicieran ellos, quedarían a tres. Lo que queremos es afrontar el partido de mañana como si fuera el último", ha resaltado.

Zidane no considera decisivo el partido



Zidane, valoró el nivel del Barcelona, defendiendo que su liderato en la Liga Santander "es por algo", y reiteró que no considera que el Clásico del próximo sábado sea "decisivo" pese a la distancia de puntos que le separan del conjunto blaugrana ni que tengan "ansiedad" por ganar.

"A mí no me importa si el Barcelona juega bien o mal, van primeros en la tabla, es un hecho, es su mérito y es por algo. Nosotros vamos por detrás y lo que queremos es recortar la distancia y hacer un buen partido", señaló Zidane este viernes en rueda de prensa.

El técnico francés asumió que el próximo clásico es el partido "más difícil de la temporada" y una dosis de motivación para unos jugadores que "siempre piensan en esta fecha". "Los Madrid-Barcelona son muy bonitos y muy difíciles, pero a nosotros es lo que nos gusta. Los futbolistas juegan para este tipo de partidos", resaltó.

Zidane: "Puede ser el partido más difícil de la temporada, pero esto nos mola". Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Aunque el Real Madrid tiene necesidad de recortarle puntos al líder, Zidane no ve que sea un "partido decisivo". "Sería estúpido pensarlo. Quiero que juguemos bien y hemos demostrado estar muy bien, consiguiendo buenos resultados. Estamos mejor en cada puesto del campo y es cierto que, si perdemos, todo el mundo se pondrá a hablar, pero incluso aunque ganemos, la Liga no va a estar sentenciada", admitió.

Una derrota les dejaría a 14 puntos del Barcelona, situación que no le produce "ansia" al técnico madridista. "Tenemos que pensar en hacer un buen partido nada más, sin pensar en los puntos. Lo que nosotros podemos controlar es el partido de mañana y vamos a tener que hacer uno bueno ante un rival que es muy bueno", destacó.

"Pase lo que pase, nosotros vamos a seguir trabajando y pensando que esto es muy largo. Son tres puntos más y sabemos de la importancia del partido, pero no va a cambiar nada", añadió el exfutbolista francés.

Sobre los peligros del FC Barcelona, Zidane reconoció que es un equipo en el que "tiene muchas cosas que pensar", aunque no detalló las medidas que tomará para frenar las individualidades del equipo blaugrana, centrándose en su equipo, a quien ve "preparado para hacer un gran partido".