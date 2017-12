Primera derrota en Liga de un Atlético de Madrid sin ideas

Un gol de Sergio García en el minuto 88 dio la victoria al Espanyol este viernes y tumbó por primera al Atlético de Madrid en LaLiga Santander, en un espeso encuentro de ambos equipos que creció en ocasiones en el tramo final, donde llegó el golpe a las aspiraciones ligueras del cuadro rojiblanco. Así ha sido el partido.

Un año después el Atleti perdió fuera de casa. Los de Diego Pablo Simeone toparon con un serio rival, dispuesto a pelear en busca de un chute anímico en un momento complicado. La pelea por el control del partido deparó mucha lucha y apenas ocasiones. Las áreas se vieron en los últimos 15 minutos y Sergio García se estrenó como goleador esta temporada rompiendo la condición de invicto del rival.

Piatti montó la jugada del gol y abrió a Granero en banda. El 'Pirata' encontró a 'Falete', que no perdonó el pase a la red con Oblak vencido. El desgaste y los cambios abrieron un partido hasta entonces sin historia. El Atlético perdió algo de la intensidad de los últimos partidos y el conjunto 'perico' echó el resto para encontrar un respiro justo antes del parón navideño.

Leo Baptistao perdonó la mejor ocasión de la primera parte, un mano a mano con el meta rival. Griezmann buscó la pena máxima antes del descanso pero no picó el colegiado. En la segunda parte no cambió la dinámica hasta que el Atlético dio un paso al frente con Correa y Gameiro. Más corazón que cabeza o acierto, el cuadro rojiblanco no llegó a buen puerto en sus ocasiones.

Torres se lamenta tras una acción durante el partido. EFE

El primer disparo a puerta de los del Cholo fue del francés, que no acertó en el remate y pudo regalar el gol a Saúl recién entrado al campo por Fernando Torres, a 15 minutos del final. El ida y vuelta, con falta de control en el centro del campo, sonrió a un Espanyol que levantó la cabeza tras el bochorno en Las Palmas.

El Atlético desaprovecha así el Clásico de este sábado en el Santiago Bernabéu, donde se le puede escapar el Barça en la pelea por LaLiga o puede ver acercarse al Real Madrid. Además, recién escalado a la segunda plaza, puede verse superado por un Valencia que se mide también este sábado al Villarreal.

Espanyol: Pau López; Javi López, Óscar Duarte, Hermoso, Aarón; David López, Javi Fuego, Sergio García, Darder (Granero, min.86), Leo Baptistao (Piatti, min.72) y Gerard Moreno.

Atlético: Oblak; Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe Luis, Saúl, Thomas (Correa, min.63), Gabi (Augusto, min.85), Koke, Griezmann y Torres (Gameiro, min.70).

Goles: 1 - 0, min.88, Sergio García.

Árbitro: Melero López (C. Andaluz). Amonestó a Javi López (min.82) y Pau López (min.92) por parte del Espanyol. Y a Saúl (min.51), Koke (min.73), Gabi (min.83), Vrsaljko (min.89) y Augusto (min.92) en el Atlético.

Estadio: RCDE Stadium.