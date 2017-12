El MMT Seguros quiere dar la campanada en Pamplona

El MMT Seguros Zamora pretende hacer hoy un último esfuerzo antes del parón de la competición para mostrar su mejor versión de juego en el desplazamiento a Pamplona para enfrentarse al Helvetia Anaitasuna en el último encuentro de 2017 de la liga Loterías Asobal de balonmano antes de iniciar un periodo de "vacaciones" que se prolongará hasta el próximo mes de febrero.

El entrenador del conjunto zamorano, Eduardo García Valiente, ha asegurado que de cara al partido de hoy el reto está en conseguir trasladar a un enfrentamiento en cancha rival la versión de juego que el equipo ha mostrado en los últimos encuentros en el pabellón Angel Nieto.

El MMT Seguros Zamora viene de ganar el pasado sábado al Quabit Gualadajara, lo que le ha permitido abandonar el puesto de colista de la liga y aunque el conjunto pistacho puede acusar la acumulación de partidos al jugar la pasada semana el miércoles y el sábado, algo a lo que ya está acostumbrado el equipo navarro por intercalar la liga Asobal con la competición europea de la Copa EHF, García Valiente ha confiado en que su equipo vaya "con todo" a Pamplona.

El técnico pucelano expresó su deseo de que el equipo rinda al máximo en ese encuentro porque tras él habrá un mes y medio para descansar antes de retomar la competición.

El MMT Seguros logró ganarle en los dos partidos en su anterior paso por Asobal pero esta vez la situación será distinta por los grandes jugadores con los que cuenta el equipo de Pamplona que ocupa actualmente la segunda posición de la Liga.

Aún así, el equipo zamorano está concienciado de que puede aspirar a todo después de que el sábado venciera con comodidad al Guadalajara tan sólo tres días después de que el equipo manchego lograra un empate frente al FC Barcelona.

El pasado fin de semana, el Barcelona Lassa se reencontró con el triunfo (38-26) en la Liga ASOBAL y derrotó claramente en el Palau Blaugrana a un Helvetia Anaitasuna, que nada pudo hacer ante un rival que dejó el partido resuelto al descanso (18-8).

El Helvetia Anaitasuna necesita ganar el encuentro para clasificarse, por primera vez en su historia, en la Copa Asobal. El técnico navarro, Juanto Apezetxea, ha dijo en una conferencia de prensa que sus jugadores están "enchufados" para el crucial encuentro, si bien ha advertido de que el equipo se encuentra "cansado" mentalmente. Cuestionado por la posible ansiedad de sus pupilos, ha considerado que en el derby contra el Bidasoa, el último partido disputado en "La Catedral", el partido tenía "un punto distinto" y espera que este miércoles esa ansiedad mostrada se pueda reconducir.

Sobre el rival, ha precisado que aunque ocupe la penúltima posición en la clasificación, "viene de ganar en su pista al Guadalajara" y que, por tanto, está "en alza".

Tras augurar que será un partido "peleado", sostuvo que otro "estímulo" para imponerse al Zamora será que hace dos años, Helvetia Anaitasuna no fue capaz de ganarle en ninguno de los partidos que ambos cuadros disputaron.

En cualquier caso, dijo que el principal mensaje es que disputar la Copa Asobal es algo "muy complicado", que supone "estar por encima de las posibilidades" del equipo, en el sentido de que los próximos años será difícil volver a disputarla y, por tanto, ha pedido el apoyo de la afición.

Asimismo, Helvetia Anaitasuna, si gana el encuentro, logrará finalizar en segunda posición con un total de 21 puntos, una cifra nunca antes conseguida en la primera vuelta de la liga Asobal.

En ese sentido, Apezetxea destacó que se alcanzaría la cifra, además, tras ganar todos los partidos de la Copa EHF disputados en este curso. Para el encuentro son bajas los jugadores Cristian Martinez y Ander Adarraga.

Por otra parte, el entrenador del Abanca Ademar de León, Rafael Guijosa, ha calificado como una "final" para su equipo el encuentro que disputará hoy en su feudo ante el Atlético Valladolid Recoletas, ya que "se han perdido muchos puntos en casa y no se puede más hasta el final de temporada". Guijosa, que venció en los dos enfrentamientos de la pasada temporada al conjunto vallisoletano, explicó durante una rueda de prensa que ""no sirve de nada mirar atrás ni hacia adelante, porque hay que llegar a los diecinueve puntos, como sea, al finalizar la primera vuelta". Para el técnico de los leoneses, su rival de este miércoles "es un equipazo porque tienen el poso de la temporada pasada cuando ya no eran un recién ascendido al uso: se han hecho desde la División de Plata y se han asentado en ASOBAL".

En cuanto a las características del Valladolid destacó su juego ofensivo, "uno de los más bonitos de la liga con más continuidad y calidad, como un equipo muy bien entrenado y trabajado, que está llamando ya a las puertas de las plazas europeas".

Guijosa eludió ampararse en el desgaste físico para justificar las dos derrotas consecutivas en liga -Benidorm y Logroño- de la semana pasada, "porque eso nunca puede ser una excusa", pero achacó a su equipo "falta de experiencia" para saber afrontar dos competiciones -Liga ASOBAL y Liga de Campeones- "y evitar disgustos, siendo capaces de rendir". El técnico ademarista confía en cerrar la primera vuelta con una victoria que les permita "estar vivos" en su objetivo que sigue siendo el de luchar por la segunda plaza.