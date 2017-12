Tornadijo aplaza los refuerzos y prioriza los puntos en juego

Tras la semana de descanso, el Zamora CF afronta ya la recta final de la primera vuelta con dos partidos por delante antes de las vacaciones navideñas. Los rojiblancos reciben este domingo al Real Burgos y viajan el sábado siguiente a Tordesillas para completar la mitad inicial de la campaña. En eso está centrado el grupo y también su entrenador, Carlos Tornadijo, que reclama atención para lo futbolístico antes de pensar en otros asuntos como el mercado invernal: "No he hablado con la directiva de este tema y, además no es el momento. Sólo pienso en ganar los partidos", señalaba el técnico en declaraciones a este medio.

En todo caso, Tornadijo reconocía que llegará la hora de afrontar el asunto: "Dependiendo de las circunstancias económicas del club, sí debería haber alguna incorporación", indicaba el entrenador burgalés, que alertaba del peligro de posibles lesiones de media o larga duración en una plantilla "tan corta". "Afrontar una temporada con una defensa de cinco jugadores es imposible. Jugadores como Adrián o Roberto Levas lo han jugado todo, pero si les pasa algo...", apuntaba el técnico rojiblanco, consciente de que "convendría" fichar para reforzar esta parcela del campo.

A pesar de tener en mente esa realidad, Tornadijo volvía a insistir en lo más inmediato: "Ahora, volver a ganar y enganchar dos victorias consecutivas es prioritario. Nos daría confianza y un extra de motivación posicionarnos e ir escalando puestos", advertía el entrenador burgalés, que también pedía un paso adelante para dejar claro que el Zamora CF debe ser un conjunto temible en Tercera División: "Ningún equipo puede tener la tentación de decir que es asequible ganar o empatar contra nosotros", subrayaba el técnico.

Así pues, el trabajo de estas semanas en el plano mental pasa por concienciar a la plantilla de que lo importante es "ganar varios partidos seguidos" e inculcar al grupo de la necesidad de alcanzar una regularidad que sirva como base para crecer.

En cuanto al estado de la enfermería, el Zamora CF cuenta con cuatro bajas seguras para el partido del domingo: las de Miguel, Dani Hernández, Javi Rodríguez y Ángel Encinar. De hecho, ninguno de ellos estará disponible hasta el año 2018. La idea de Tornadijo y de los servicios médicos es que Encinar llegue al primer partido de enero ante el Becerril, una vez recuperado de su lesión muscular, pero los otros tres no está tan claro que vayan a recuperarse para entonces.

La principal esperanza se centra en que el "mediapunta clave" del equipo, como define Tornadijo a Javi Rodríguez, también pueda jugar ese partido, pero todo dependerá de las sensaciones del propio jugador con su pubalgia. En el caso de Miguel y de Dani Hernández, otros dos hombres decisivos dentro del esquema rojiblanco, los plazos dicen que ambos podrían reintegrarse en la dinámica del grupo a mediados del mes de enero.

El caso de Revi

El delantero de Coreses Antonio Revidiego "Revi" se ha incorporado a los entrenamientos del Zamora CF tras alcanzar un acuerdo con el club y el cuerpo técnico para ejercitarse con el equipo rojiblanco. El atacante zamorano se desvinculó hace unos días de L'Entregu de la Tercera asturiana tras sellar un pacto con la entidad, a pesar de haber contado con minutos de juego y de haber anotado tres goles en lo que va de campaña.

En todo caso, a pesar de que es un futbolista de sobra conocido para Tornadijo y para el club rojiblanco, por el momento, la intención es que Revi se entrene con el equipo solamente para mantener la forma mientras llega a un acuerdo con otro equipo. Según La Nueva España, el ariete de Coreses maneja ofertas de Extremadura, Aragón o Canarias y uno de estos lugares podría ser su destino.