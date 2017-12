"Tenemos que mantener el nivel de casa"

El entrenador del MMT Seguros Eduardo García Valiente hizo ayer un llamamiento a sus jugadores para que mantengan el alto nivel que el equipo está consiguiendo en sus partidos en casa de cara al nuevo compromiso liguero que tiene mañana en Pamplona frente al Anaitasuna, segundo clasificado de la Liga Asobal.

García Valiente no se olvida de que hace dos años, el MMT Seguros se impuso al histórico equipo navarro en los dos partidos de la Liga, en la primera ocasión con un gol de Jortos en los últimos segundos, y en la segunda vuelta, con un tanto también postrero de Camino: "Pero este año van segundos y jugar fuera de casa complica mucho más las cosas. Pero vamos a ir con todo el trabajo duro que vamos a realizar en los dos entrenamientos de hoy y mañana a intentar conseguir los dos puntos porque, además, luego tendremos mes y medio de parón liguero", explicó García Valiente en rueda de prensa.

"Conseguir los dos puntos te daría una vida extra -reconoce- y serían muy importantes de cara al final de la temporada", explicó al tiempo que subrayó que "al equipo se le ve otra forma de jugar, otra cara, y, pese a lo difícil del partido del miércoles, tenemos que marcarnos retos y el reto a lo mejor no puede ser el de ganar pero sí el de estar lo más cerca posible del nivel que mostramos en casa y así, quizás podamos disputar los dos puntos", dijo.

No regatea elogios para la plantilla de que dispone Anaitasuna esta temporada en la que participa en la competición europea: "Tiene una portería espectacular que le da una seguridad terrible y un bloque defensivo muy fuerte liderado por Cristian; dos grandes laterales izquierdos,... Es un gran equipo diseñado para luchar por los puestos de Europa".

García Valiente explicó asimismo que Anaitasuna comenzó la temporada con una muy buena racha de triunfos aunque luego encajó alguna derrota, pero en su casa son muy fuertes. A ver si estando en nuestra mejor versión podemos puntuar el miércoles".

En esta ocasión, Anaitasuna no podrá lamentarse del desgaste que le produce en la Liga su participación en la Champions: "Es complicado tener que viajar todas las semanas pero esta semana no es así y todos los equipos estarán en las misma condiciones. No se va a notar", añadió el entrenador del MMT Seguros.

En cuanto a la disposición de la plantilla pistacho, el técnico vallisoletano anunció que Ander Iriarte será muy difícil que esté disponible y Adrián también está complicado pero si el médico le da el alta, García Valiente le alineará contra Anaitasuna mañana. Peli sí está recuperado totalmente.