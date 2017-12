El zamorano Raúl Calvo, detenido junto a otros dos jugadores de la Arandina

El zamorano Raúl Calvo fue detenido ayer junto a otros dos jugadores de la Arandina en una operación de la Policía Nacional acusados de un delito "que no tiene nada que ver con el fútbol ni con el propio club", señaló la junta directiva del equipo burgalés en una nota de prensa en la que pide respeto a la presunción de inocencia.

Los otros dos jugadores son Viti, ex jugador del Villaralbo, y Lucho. El juez ha decretado secreto sumarial por lo que, a última hora del lunes no había trascendido el motivo de la detención. En un principio fueron detenidos Viti y Lucho y posteriormente acudió a declara a comisaría Raúl Calvo que se formó como jugador en la cantera del Zamora y militó también en el Villaralbo en la pasada temporada.

El presidente de la Arandina, Pedro García, declaró en la COPE que "los jugadores han sido detenidos este mediodía, hacia las 13.00 horas. He ido a la Policía y me han dicho que no pueden decir nada, que hay secreto de sumario. Por las redes sociales circulan muchos bulos. Mañana tendrán que declarar ante la juez y se sabrá algo más. No he podido hablar con sus familias, porque no tengo su teléfono. Dos de los jugadores son de León y otro, de Zamora, comentó el presidente del club en declaraciones que recogió el diario Marca.

Según informa la agencia Efe, los jugadores han sido denunciados por una joven con la que mantuvieron relaciones sexuales, un hecho que podría haber sido grabado y difundido por alguno de ellos, según fuentes cercanas a los implicados.

El suceso, denunciado en Madrid, ocurrió en Aranda de Duero hace unos diez días, según fuentes policiales citadas por Efe.